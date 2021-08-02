黃耀明被捕︱選舉集會演唱屬舞弊？　葉國謙：「歌手」身份最關鍵

歌手黃耀明今早（2日）因涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》被廉政公署拘捕，現獲准保釋。廉署新聞稿指，黃耀明於2018年立法會香港島補選中，在3月3日參加一場造勢晚會支持候選人區諾軒，期間演唱兩首歌，為另一人提供「娛樂」以誘使對方在該選舉中投票予區諾軒。

歌唱活動於過往不同黨派的選舉活動之中十分常見，建制派競選活動中，亦不乏演唱環節，是次拘捕行動令外界關注到，類似環節是否也觸犯法例。

民建聯會務顧問、曾多次參與選舉統籌工作的行政會議成員葉國謙表示，演唱確實是競選活動中的常見環節，但認為關鍵在於演唱者的身份和演唱的曲目，尤其黃耀明屬歌手，歌曲亦具商業價值，在活動中又公開支持某位候選人，在法律上難免招來嫌疑。



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黃耀明於2018年3月3日一場集會中演唱兩曲，並公開呼籲參加者投予區諾軒。（區諾軒fb專頁片段截圖）

李家仁曾唱《小明上廣州》為梁美芬助選

翻看該場集會片段，黃耀明在活動期間演唱《每日一禁果》、《It's My Party》兩首歌，演唱完畢後公開表示：「3月11號，選區諾軒呀吓！」按照廉署說法，區諾軒的社交平台專頁於2018年3月4日分享該集會錄像短片，當中包括黃耀明的表演及他向出席集會人士作出的呼籲。區諾軒把有關錄像短片及該則宣布黃耀明會在集會上表演的帖文，申報為其選舉廣告。

不過記者翻查資料，建制派過往競選活動中，也不時找來嘉賓演唱，例如民建聯於2007年區議會選舉的落區宣傳活動中，曾找來時任副主席蘇錦樑、蔣麗芸客串「一彈一唱」《我只在乎你》、《devoted to you》、《強》3首歌曲；2015年區議會選舉，經民聯梁美芬曾找來兒科醫生李家仁，高唱改詞版《小明上廣州》。

近期一點的例子，參加2018年11月九龍西補選的食物及衞生局前政助陳凱欣，競選活動中也有傳統舞獅鑼鼓表演，嚴格來說同樣有「娛樂」成分。

葉國謙。（資料圖片）

葉國謙：演唱者是「歌手」、歌曲具商業價值

葉國謙向《香港01》記者表示，根據過往在民建聯統籌選舉活動的經驗，在造勢活動中邀請歌手，確實有觸犯法例風險，所以一向會避嫌，不會找活躍於娛樂圈的人士即場表演，「連『義工性質』表演都唔會，要計錢（選舉開支）」。

他認為，活動有否法律風險，關鍵在於演唱者的身份，以及表演內容是否具商業價值。如是，該活動就有可能屬「提供娛樂服務」：「正如如果你搵我上台客串唱幾句，當然唔係『表演』，只係助下興，但搵歌手上台唱歌，就可能係一場『演唱會』。」

湯家驊：法律上是一場「演唱會」

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，演唱活動是否觸犯法例，視乎演唱者的意圖，從網上片段清晰可見，黃耀明演唱歌曲後公開呼籲支持某一候選人，因此在法律上既是一場「演唱會」也是「選舉活動」，依例應該申報選舉開支，認為這是選舉法例的基礎常識。但他估計，涉事者有可能未完整申報該活動開支，或是活動實際開支超出上限：「籌備一場演唱會，實際開支少說也要數百萬，立法會地方選區開支上限，也是百多萬至二百萬左右，所以是很容易『爆煲』的。」