律師會改選｜馬恩國法律組織籲支持「專業派」　免陷入政治化深淵

香港律師會8月24日舉行周年大會，20名理事中5名任期最長理事需改選，由標榜為「開明派」的親民主陣營律師，對撼標榜為「專業派」的親建制律師。目前「開明派」在理事會佔7席，若今次在選舉中取得4個或以上席位，將首次過半掌握律師會主導權。

由民建聯成員、大律師馬恩國擔任主席的香港法學交流基金會發聲明，指今次改選牽涉律師會自我監管權，倘「開明派」再取5席，將取得律師會控制權，「專業派」擔心政府會收回律師會權力，基金會呼籲律師會會員全力支持「專業派，進入理事會。



基金會：「專業派」能與政府及內地維持良好關係

法學交流基金會指，法治為香港的核心價值，法律行業自治亦是維護法治的重要保障，目前標榜為「開明派」的民主派陣營已經在理事會20席中佔7席，若今次在選舉中取得多5個席位，將首次過半取得律師會控制權。

基金會擔心一旦「開明派」取得律師會主導權，律師會恐陷入政治化深淵，或被政府收回律師會的自我監管權。

聲明又指，相信「專業派」候選人能為會員真誠地服務，並與特區政府及內地維持良好關係，該會呼籲律師會會員全力支持「專業派」進入理事會，促進行業發展。

選舉制度改革後，法學交流基金會是選舉委員會法律界列明團體，有份投票選出選委。