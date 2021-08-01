律師會改選｜譚允芝：勿步大律師公會「政治化」後塵　斷內地聯繫

香港律師會本月底改選理事會，重新選出其中5名理事，標榜為「開明派」的泛民陣營若全取5席，有機會取得理事會控制權；標榜為「專業派」的建制陣營則擔心一旦「變天」， 或被政府收回律師會的自我監管權。

香港大律師公會前主席、資深大律師譚允芝今日（1日）在一個法律界論壇提到，公會自2018年經歷一場「政治化的選舉」後，與內地已沒有聯繫，形容十分可惜，指情況令大律師無奈下要「單打獨鬥」，希望律師會不會步此後塵。



譚允芝認為本港對雙語仲裁員的需求很高，而且香港的大律師對比外國的大律師，在處理案件時更加沒有時差。（資料圖片／江智騫攝）

譚允芝今早出席「香港律師專業的危與機」論壇時表示，本港事務律師在內地金融發展、資產管理、仲裁工作都有不少工作機會，自己過去數年參與仲裁工作，發現市場對雙語仲裁員的需求很高，而且香港的大律師對比外國的大律師，處理案件時沒有時差問題。

她之後指，大律師公會曾與內地關係不錯，只是自2018年「政治化的選舉」起，已與內地沒有聯繫，形容十分可惜，令大律師無奈要單打獨鬥，希望律師會不會步此後塵。

2018年底，有「人權大狀」之稱的資深大律師戴啟思，不滿公會在多個法律議題未「及時發聲」，「出山」競逐大律師公會主席，撃敗爭取連任的原主席林定國，自此北京與大律師公會「斷交」，過去3年未曾訪京，與北京大學合辦的課程亦停辦。

譚允芝：法官被恐嚇 公會應每次發聲反對

譚允芝表示，司法獨立是法治的重要元素，而且有法援制度，提到法援即使被建制派所針對，香港亦應引以為傲。她又指，法治亦包括社會秩序，而這方面似乎被遺忘了，強調這點相當重要。

她之後提到，本港法庭近日就首宗港版國安法作出判決，但被外媒所攻擊。她認為國安法法官比這些人更懂得本地法律，亦沒有給公眾見到他們有何政治主張，強調當判詞辭有理據時，仍被作無理指控時，作為業界應該大力反對，將立場講清楚。

她指，近期只要有人因反修例被判有罪，相關法官就會被恐嚇，認為業界的聲音應更加強烈，例如早前三名國安法法官被恐嚇後，公會以最近已作類似評價為由不再批評，她則認為應該每次都發聲，而且公會就不同事宜發聲的比例，一定程度反映了公會的取態，認為公會應作一定平衡。

黃嘉純認為律師會有一定自主性，如決定是否舉行紀錄聆訊，但亦有其他部分參與，強調亦非「閂埋門打仔」（資料圖片/李澤彤攝）

前會長黃嘉純：本港自主規管被海外同業視作高人一等

香港律師會前會長黃嘉純在論壇上指，律師會已經用目前的模式運作了100多年，維護公眾利益、業界利益，並就法治上幫社會把持重要價值。他解釋，如果有律師違規，是否定罪有獨立的委員會處理，並由三人組成委員會，當中兩人是資深律師及一名法律界以外人士，委員會由首席法官委任成立。他認為律師會有一定自主性，如決定是否舉行紀錄聆訊，但亦有其他部分參與，強調亦非「閂埋門打仔」。

他表示，自己曾與不同地區的業界領導交流，他們一向看香港都認為高人一等，正是因為香港有自我規管的律師會及大律師公會。他強調，這些團體維護公眾利益，團體被信賴可擔此重任，一旦失去難以復返，而英國的律師會正因為設立了官方監管機構，被降格至類似工會的角色，而澳洲及加拿大一些省份已然如此。

王桂壎相信如果由政府派人規管律師，一定不及律師會本身的相關經驗。(資料圖片)

王桂壎憂外人管律師

律師會前會長王桂壎發言指，如果由政府派人規管律師，一定不及律師會本身的相關經驗，「如果交俾這些人管我們，都幾可悲。」孖士打律師行首席合伙人董光顯指，他認同律師會及大律師公會的負責人不應有強烈政治意識，認為律師會141年來仍可完善地處理業內問題非常可貴，而律師會對行內的了解比其他人更清楚，應要令大眾見到他們有誠信，認同要有適當改進，隨情況改善自我監管的能力。

本身是資深大律師的譚允芝亦認為，行業自律令業界有自律性、自發遵守規則，而大律師公會的模式與香港律師會類近，由紀律委員會負責，惟近年政治兩極化，公會內亦有這情況，認為公會需要小心，紀律審裁委員會最好不是由與政黨有政治聯繫的人擔任主席，雖不一定有偏頗，但亦不應令人有此印象，因為若要令自我監管能力有公信力，就不應有涉及政治的人物在內。