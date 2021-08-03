選委會︱建測規園界名單首曝光　何鉅業、林雲峯爭「敗部復活」

選委會界別分組選舉下月舉行，本周五（6日）展開提名期。在新選舉制度下，多個專業界別由個人票改為團體票，「國家隊」全面進場，民主派被認為勝算甚低。

其中在建築、測量、都市規劃及園境界（建測規園界），上屆民主派接近橫掃30席，但今屆只剩15席由選舉產生且改作團體票，幾可篤定由建制派勝出。建測規園界參選名單今日曝光，多名上屆落敗的建制候選人，今屆捲土重來參選，包括前全國政協委員林雲峯、



15人參選名單 10人於上屆落選

其中一張名單名為「Offering & Promising」（簡稱OP），其簡介稱屆選委除負責推選行政長官，亦肩負提名及選出立法會議員的重責，有關⼯作對⾹港的繁榮穩定、對「⼀國兩制」行穩致遠極其重要，「我們15位來自建築、測量、都市規劃及園境界功能組別的專業從業員，來自公私營業界及不同專業範疇，在此關鍵時刻，團結齊心，推動業界發展，為市民服務、為香港打拼。」



15人名單中，5人是建築師、9人是測量師、1人是規劃師，未見有園境師代表。

建測規園界「Offering & Promising」名單：



何鉅業（測量師）

呂慶耀（建築師）

何力治（建築師）

呂浩源（測量師）

林力山（測量師）

周偉強（測量師）

陳澤華（測量師）

林雲峯（建築師）

陳旭明（測量師）

黃浩明（測量師）

黎定國（規劃師）

賴旭輝（測量師）

劉文君（建築師）

黎漢群（測量師）

盧鎮威（建築師）



當中何鉅業、呂慶耀、何力治、林力山、林雲峯、陳旭明、黃浩明、黎定國、賴旭輝、劉文君共10人，曾參選2016年選委會選舉惟落選。

林雲峯曾參選2016年立法會 姚松炎漁人得利

何鉅業曾任香港測量師學會會長，經常在媒體解說建築物狀況、驗樓等，知名度較高。他曾向梁營網媒《港人講地》表態支持郊野公園邊陲地帶建屋，認為應盡量「依山而建」。

林雲峯曾任全國政協委員，於2016年參選立法會選舉建測規園界功能界別中，與同屬建制派的議員謝偉銓齊齊參選，最終二人「攬炒」，由民主派姚松炎漁人得利。後來姚松炎因宣誓風波失去議席，謝偉銓循補選重返議會。呂慶耀是著名建築師呂元祥之子，其妻為新鴻基地產前主席郭炳江的女兒郭曉妍。

2016年選委會選舉，民主派在建築測量界大勝，30席中取得26席，幾乎將這個上屆梁營票倉「洗倉」。（資料圖片）

上屆遭民主派「洗倉」

建測規園界曾被視為前特首梁振英「票倉」，但上屆選委會界別分組選舉中，由於建制派名單分散，民主派派出「CoVision16」、「專業。民主。起動」、「L5 @ 建。測。規。園」3張名單參選，合共取得26席，建制派遭「洗倉」。

選舉改制後，建測規園界仍佔30席，其中15席為當然委員，包括四個學會會長、房委會主席、古諮會主席等，餘下15席由56個列明團體選舉產生。