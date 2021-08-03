選委會周五報名　民主派專業界別參選意欲低　梁家傑、蔡堅棄連任

改制後功能大升級的選舉委員會，下月舉行界別分組選舉，提名期本周五（6日）展開。上屆選舉民主派奪得320多個選委議席，在多個專業界別成功搶灘，包括全取資訊科技界、法律界和社福界等界別席位，但時移勢易，新一屆選舉泛民參選意欲很低。

新選委會將所有個人票改成團體票，並增設當然議席，《香港01》向多個向由民主派佔優的界別選委查詢，包括法律界、醫學界、社福等，業界參選意欲明顯不及上屆，多名現任選委表明不會競逐連任，包括法律界梁家傑、醫學界蔡堅、黃任匡等，選委會版圖勢將全面改寫。不過，個別界別可能仍有零星人士參選，其中護士協會有2至3名成員有意出選。



梁家傑棄連任：由馬恩國做咪幾好

新一屆選委會增至1500人，分成5大界別，其中第二界別「專業界」原屬泛民票倉，但經過選舉制度修改後，民主派可攻佔的空間大大縮窄。一直由民主派壟斷的法律界，原本由業界一人一票選出的30席，現時改成6席當然議席，由基本法委員會香港委員出任，9席由中國法學會香港理事提名產生；餘下15席由指定法律團體選出，以往民主派全取的局面肯定不復再。

現任法律界選委、公民黨主席梁家傑表明不會再參選，指自己已擔任選委多年，應把機會留給「生力軍」，「我老啦嘛，要隱退江湖…..由馬恩國（民建聯大律師）做咪幾好。」他稱法律界仍有很多人有意參選選委，諷刺稱：「一啲都唔擔心，大把人趨之若鶩……新人事，新作風，新香港！」

護協2至3人有意參選

以往各佔30席的醫學界及衞生服務界，將合併為同一界別，合共30席，當中15席為當然議席，由醫管局主席、港大醫學院及中大醫學院院等人士出任，經選舉選出的只佔15席。前杏林覺醒成員、醫學界選委黃任匡向《香港01》表示，無意參加選委會選舉，形容「無得搞」，亦不願多作評論。

香港護士協會中央執行委員會財政梁耀表示，護協本周四（5日）將召開會議，屆時由會員表明參選意願，護協會支持會員出選，據他所知，目前有2至3名會員有意參選，反應不及上屆熱烈，但實際參選人數仍有待在會議上作實。

有護協中人表示，選舉改制對會員參選選委會的意欲有一定影響，因原本單是衞生服務界已經有30席，但改制後與醫生合併，經選舉產生選席合共只佔15席。

醫學會會長蔡堅稱今屆不會參加選委會選舉：「老喇，73歲，唔玩喇。」（資料圖片)

蔡堅不參選：老喇，唔玩喇

醫學會會長蔡堅於去屆選委醫學界選舉中，組成「蔡堅名單」，最終成為名單唯一當選者。他回覆《香港01》記者查詢指，今屆不會參加選委會選舉：「老喇，73歲，唔玩喇。」被問到是否和選舉制度修改有關，他指：「（選舉制度）直頭唔同晒啦，但都無辦法㗎。」

至於醫學會成員取態，蔡堅稱沒有做正式統計，未能回應，但會方料於今日（3日）召開會議，研究就提名取態問題，應向會員發放什麼訊息。

前身是資訊科技界的科技創新界，今年選民人數由1萬2千人，大跌至54人。屬民主派的資訊科技界選委黃浩華接受查詢時表示，個人參加選委的意欲低。（資料圖片）

IT界黃浩華：政治氣氛已變

前身是資訊科技界的科技創新界，今年選民人數由1萬2千人，大跌至54人。屬民主派的資訊科技界選委黃浩華接受查詢時表示，個人參加選委的意欲低，指現時情況與5年前已不一樣，其一是政治氣氛的轉變，其二是選民登記的基礎和產生方法已不同。他又指，在修改選舉制度後，不但取消業界的個人票，連團體票都由政府指定的列明團體，質疑會影響專業自主和自由度。

▼▼▼候選人資格審查補充資料表格▼▼▼



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選舉委員會界別分組一般選舉提名期為8月6日至12日，候選人須在提名表格聲明擁護《基本法》和效忠特區，並須提交資格審查補充資料表格，申報國籍、是否擁有BNO等資料。