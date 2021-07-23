資審會首次通過審查 15人大政協循其他界別任選委　包括王冬勝

候選人資格審查委員會今日（23日）在憲報刊登公告，公布15名港區人大代表及港區政協委員循其有密切聯繫的相關界別分組登記為選舉委員會當然委員，其中港區人代陳勇循社福界成為當然選委、黃均瑜循教育界成為當然選委。



資審會將繼續審查311份當然選委申請

政府公布，15名港區人大代表及港區政協委員循其有密切聯繫的相關界別分組登記為選舉委員會當然委員，該十五名人大、政協將會被計入相應界別分組的名額，有關界別分組通過選舉產生的委員數目則相應減少。

政府發言人表示，為趕及讓總選舉主任可及時公布需由每個界別分組選出的選舉委員會委員席位數目，資審會決定先審查以密切聯繫在其他界別分組登記的港區人大代表和港區政協委員的登記申請，資審會將繼續審查其餘311份已提交的選舉委員會當然委員登記申請。

本身是全國政協委員的香港總商會主席、滙豐非執行主席王冬勝循商界（一）登記成為當然選委，提名被裁定有效。金利豐集團總裁李月華則循金融服務界成為當然選委。全國政協委員、信和集團主席黃志祥成為地產及建造界選委。

15名選舉委員會當然委員名單：

商界(第一)：王冬勝

金融服務界：李月華

酒店界：胡文新

地產及建造界：黃志祥

教育界：黃均瑜

醫學及衛生服務界：李國棟

社會福利界：王䓪鳴、李家祥、陳勇

體育、演藝、文化及出版界：鄭禕

科技創新界：楊建文

同鄉社團：吳換炎、周群飛、龔俊龍

基層社團：潘蘇通

