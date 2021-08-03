選委會｜建制組工程界名單　鄭若驊夫潘樂陶、前局長馬紹祥齊參選

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期本周五（6日）展開。修改選舉制度後，泛民參意甚低，預料過往佔優的第二界別如法律界、教育界等，今屆將成為建制「囊中物」。

上屆泛民成功在屬第二界別的工程界搶灘，但選舉改制後，30個席位中，15席由當然委員產生，15席經選舉產生，據了解建制陣營組成15人名單出戰，務求全取所有選舉產生議席，名單包括律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶、市建局行政總裁韋志成、前發局局局長馬紹祥等，團隊已向團體選民發信尋求支持。



15人名單名為「工程動力(EP15)」，成員包括潘樂陶、嚴建平、韋志成、李炳權和鄧銘心，5人上屆順利當選。其他成員包括前發展局局長馬紹祥、前土木工程處處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、黃維安、鍾小平、陳瑩瑩、何安誠等；朱沛坤、邵賢偉等人則捲土重來。

團隊昨日（2日）向業界發公開信尋求支持，內容指15人是來自不同工程行業的專業工程師，正計劃參選今屆工程界選委，懇請選民能提名15人一同參選。

上屆工程界有58人競逐30個席位，最後泛民代表成功取得20個席位。（資料圖片）

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稱支持中央全面管治權 代業界推選愛國議員及特首

信中提及15人的參選宣言，指支持「一國兩制」、「港人治港」，「高度自治」方針，落實中央對香港全面管治權，落實維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全，發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港長期繁榮穩定。

他們又指，支持完善選舉制度，確保愛國者治港，誠心代表業界推選愛國、初心堅定和有利香港整體發展，「以民為本、務實進取、德才兼備、果敢決斷」的立法會議員和特首，以帶領香港重拾正軌，發展經濟和改善民生。

翻查資料，上屆工程界有58人競逐30個席位，主要由建制組成的名單「工程動力」與泛民組成的「進步工程」對戰，最後泛民佔優，成功取得15席位，另有幾名獨立人士當選。