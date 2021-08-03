林鄭：致力實現碳減排目標　董建華指世界進入氣候緊急狀態

由全國政協副主席、前特首董建華牽頭的團結香港基金於今天（8月3日）舉行網上峰會，以「落實碳中和目標、加速綠色低碳轉型創新」為題，邀請中國氣候變化事務特使、中國環境與發展合作委員會副主席解振華為主講嘉賓，介紹中國實現碳中和的路徑和政策措施。

在峰會上，董建華、行政長官林鄭月娥及香港科技大學校長史維分別在開場白發言，呼籲大家關注氣候問題以及講述香港所扮演的角色。董建華提到，目前世界已進入氣候緊急狀態。



特首林鄭月娥。（政府新聞處圖片）

林鄭：將親自主持跨部門氣候變化及碳中和督導委員會

林鄭月娥表示，近日的水災和極端天氣再次喚醒了人民對氣候變化的關注，世界各地政府的應對行動已是刻不容緩。她又提到國家主席習近平在去年9月的聯合國大會年度會議上宣布中國會力爭在2030年碳排放達到峰值，並於2060年前實現碳中和，認為這是國家對氣候變化的重要承諾。

林鄭指，特區政府會致力爭取於2050年前實現碳中和，以履行香港在減碳事業中的責任並作出貢獻。她稱，特區政府的氣候變化應對工作已進行了一段時間，於2017年已公布《香港氣候行動藍圖2030+》，詳細闡述為應對氣候變化在減緩、適應和應變三方面所採取的主要措施，並訂立2030年的減碳目標。「隨著各項減碳措施相繼落實，政府正邁向在2030年把香港的碳強度，從2005年的水平減少65%至70%的目標。通過大量減少燃煤發電，香港的碳排放量已在2014年達峰，而2019年的碳強度已較2005年基準年下降了約35%，政府對在2030年達致原來的目標充滿信心。」

特區政府會於今年年底前公布新的《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳策略和應對氣候變化的措施。林鄭月娥指，為有效推進工作，將會親自主持跨部門的氣候變化及碳中和督導委員會，帶領各部門探索不同零碳能源和減碳技術，推動零碳車輛和綠色運輸，以及興建具規模的轉廢為能設施等。「特區政府亦會發展綠色金融以增加有助減碳的投資，以及增加公眾教育和宣傳，讓公眾支持及參與減碳工作。」林鄭認為，氣候變化是全球共同面對的課題，需要各國攜手應對，推動可持續發展。

董建華。（團結香港基金直播截圖）

董建華：世界已經進入氣候緊急狀態

全國政協副主席董建華於開場白表示，氣候變化關乎到全球共同利益和可持續發展，因此格外重要；近年極端天氣頻生，在歐洲、日本以至中國都有地區出現前所未見到嚴重水災，北美洲部分地區更出現破紀錄的高溫，這印證世界已經進入氣候緊急狀態，需要大家關注。

董建華亦指，十分感謝解振華主持峰會，並感激後者過去對於改善氣候變化問題的努力和貢獻。董表示，為呼應習近平於聯合國峰會所訂下的目標：於2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現碳中和，每個人都應該有責任保護環境，畢竟人類和自然生命都是活於同一個共同體。

史維。（團結香港基金直播截圖）

史維：科大為環境項目投放不少資金

香港科技大學校長史維教授在發言中提到，十分榮幸能在峰會上代表科大發言。他強調，大學在傳授學問時不能只從理論出發，應該要在實際計劃之下去行動，例如科大在最近3年投放了不少資金於環境項目上，不斷進行研發，為改變氣候變化出一分力。另外他提到，為實現多個環境保護目標，在計劃實行前的科學基礎都十分重要，大家都需要知道每種能源的來源及價值，方可令大眾在使用能源及保護環境上負起責任。