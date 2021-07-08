團結香港基金倡9大新界發展區造地3000公頃　18歲可買「組屋」

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-08 17:31

團結香港基金今日（8日）發表研究報告，再重申本港未來需要至少9,000公頃土地，又指即使明日大嶼、新發展區進展順利，亦只能提供約5,000公頃用地。 他們提出9個新的潛在發展區，包括擴充現有的洪水橋、錦田南及古洞北新發展區；又再另外提出5個新的發展地點，以涵蓋元朗東南、北環線走廊、古洞南及粉嶺南、錦田北、林村等。報告估算，上述新的9個潛在發展區，合共可提供逾3,000公頃土地。 另外，團結香港基金總裁鄭李錦芬致辭時又指，期望香港能像新加坡般，18歲市民有機會用可負擔的價錢，向政府買入「組屋」單位，又重提應審視郊野公園的生態價值。

團結香港基金促政府研究新界9個潛在發展區。（資料圖片）

報告指出，參考過去數字，以往香港新市鎮發展平均只需7年半，包括元朗、將軍澳、東涌等。不過，2000年代以後的新發展區計劃，例如洪水橋、元朗南等，卻平均需要17年時間。

提出9個潛在發展區

他們建議發展9個潛在發展區，合共可提供3,000公頃土地。資料顯示，除了擴充現有的4個新發展區外，他們又提出5個新發展地點，涵蓋元朗東南、北環線走廊、古洞南及粉嶺南、錦田北、林村，當中面積最的北環線走廊，預料可提供900至1,200公頃用地。

團結香港基金提議，上述發展區可打造成三大主題區域，例如文化及科技走廊、現代物流與商業圈、樂活與休憩空間。

團結香港基金提出9個新的潛在發展區，料可提供3,000公頃可發展土地。（團結香港基金報告）

倡建新鐵路南北線 連接明日大嶼鐵路網

團結香港基金建議，政府應採用基建先行的政策，以免新發展區的居民成為「開荒牛」。在鐵路方面。報告提議興建一條新的南北線路，以連接蓮塘/香園圍口岸至明日大嶼鐵路網，並延伸北環綫，分別接駁到東面的蓮塘/香園圍口岸，以及北面的皇崗口岸。

另外，報告又建議在洪水橋站，興建接駁深圳的跨境鐵路。

團結香港基金建議的鐵路項目。（團結香港基金提供）

團結香港基金提議，發展區可打造成三大主題區域，例如文化及科技走廊、現代物流與商業圈、樂活與休憩空間。（團結香港基金提供）

期望18歲市民可買「組屋」 七成市民自置居住社會將安定

團結香港基金總裁鄭李錦芬表示，現時土地房屋問題仍未能解決，並將當中原因歸納於議會拉布、土地業權及使用權所涉及的利益、官僚程序、兩年的社會紛亂、新冠疫情爆發等。她認為，在《港區國安法》生效、選舉改制後，期望政府為民生「做實事」。

她表示，香港人要生活得有尊嚴，人均居住面積應由現時的170呎，提升至270呎。她又指大部份香港人都想做業主，期望香港能像新加坡般，18歲市民有機會用可負擔的價錢，向政府買入「組屋」單位。她又相信，若7成家庭有自置居所，社會將會更安定。

團結香港基金總裁鄭李錦芬。（資料圖片/黃舒慧攝）

重提審視郊野公園生態價值

另外，發展郊野公園近日再次引起討論。鄭李錦芬在致辭時，再次重提過去的建議，稱早在2015年，基金會已提出有必要重新審視郊野公園的生態價值，以確保已沿用40多年的政策，能否追上時代的標準及要求。