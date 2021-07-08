團結香港基金指有濕地被破壞　倡透過發展保育　長春社憂影響生態

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-08 19:27

本港土地供應緊張，社會有聲音將矛頭直指新界濕地緩衝區，政府早前亦曾揚言於不影響生態下可考慮加高發展密度。團結香港基金今日（8日）發表研究報告，部分建議發展範圍涉及濕地緩衝區，指當中有棕地及荒廢魚塘等，建議政府應透過發展收益作保育。 長春社反駁有關說法，認為政府應先取締濕地緩衝區內的違規發展，而非將其合理化。他又指若將濕地緩衝區劃入發展範圍，憂慮會影響濕地生態，「生物唔會知道有條線。」

團結香港基金促政府研究新界9個潛在發展區。（資料圖片）

團結香港基金發表報告，提出9個潛在發展區料可提供超過3000公頃土地，部分擬議發展範圍涉及濕地緩衝區。當中包括於沙埔發展區附近、鄰近北環線凹頭站一帶的濕地緩衝區。而於牛潭尾站一帶，報告亦指出該處有不少棕地，而附近的濕地緩衝區部分土地已為荒廢的漁塘。報告內建議，可透過發展糾正不當的棕地作業，並作更合適的規劃發展，以改善現時狀況。

此外，於古洞北新發展區一帶，報告內亦指出建議將發展範圍擴大至北面範圍，而擴展區的位置正正位於濕地緩衝區內。報告指，該處已為植被或空置土地，建議於顧及鄰近濕地的情況下發展。

團結香港基金建議擴展的古洞北新發展區，將濕地緩衝區納入發展範圍。（團結香港基金報告截圖）

擴展區不包粉嶺高球場

報告內亦建議擴大發展粉嶺高爾夫球場周遭用地，包括農地、棕地等，不過未有涵蓋粉嶺高球場，僅跟從政府提出局部發展方案、即僅收回32公頃土地建屋。

團結香港基金：透過發展收益保育濕地

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，后海灣一帶的濕地或濕地緩衝區，有不少地方已不再是濕地。他表示，上次的濕地研究已是1997年，至今已相距了24年，當中已出現了不同變化，例如有魚塘已乾涸，或被用作棕地發展。

他建議，政府應再做詳細研究，仔細檢視應保育的地方。葉文祺亦指，在樓宇設計或規劃上，都有方法減低對濕地或侯鳥的影響，例如減低建築物高度、預留通風或侯鳥走廊等，同時亦可做濕地補償。

他又強調，不能「佛系」保育濕地，即只單純地保留濕地，而是應「積極地保育」，當中所需的金錢，可透過發展帶來的收益再作更多的保育。他以英國為例，當地設有保育信託基金制度，他們利用發展得來的金錢，再作保育工作。

團結香港基金提議，發展區可打造成三大主題區域，例如文化及科技走廊、現代物流與商業圈、樂活與休憩空間。（團結香港基金提供）

排除丁地 因要盡快發展

團結香港基金高級副總裁黃元山指出，若能做好規劃及合理發展，所帶來的生產力及資源可令現有的保育做得更好。黃元山表示，在該9個潛在發展區用地中，當中並無把丁屋地撥入上述區域內。他解釋，由於丁權已進入司法程序，而他們希望用最快速度、最清晰法規去推進該3,000公頃的用地，故把丁地排除在外。

長春社公共事務經理吳希文指出，擔心一旦發展濕地緩衝區有先例，會進一步影響濕地生態。（資料圖片）

長春社指應先修復被破壞濕地

長春社公共事務經理吳希文指出，報告內指出濕地緩衝區有棕地、漁塘等情況屬於違規發展，政府需要將依從現有條例將有關土地修復，而非將違規行為合理化。他說，設立濕地緩衝區正正為避免濕地保育區遭到破壞，擔心一旦發展濕地緩衝區有先例，會進一步影響濕地生態，「條界線係人畫，生物唔會知道有條線。」

他又反駁團結香港基金的說法，認為不應該透過發展引入濕地保育方案，而應該根據現有政策撥出資源保育濕地。他又指出，不應迴避粉嶺高球場及丁屋發展等具爭議性的土地發展選項，更應該透過整全的規劃作發展。