新冠疫苗︱外展隊為AIA員工接種疫苗　聶德權即場客串派咖啡

新冠疫苗接種外展隊今日（3日）到訪友邦香港及澳門（AIA），公務員事務局局長聶德權與友邦香港及澳門（AIA）首席執行官馮偉昌一同到場支持外展接種計劃。他指，不同企業響應政府呼籲，攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，鼓勵員工接種疫苗，令人鼓舞。

聶德權又呼籲已接種新冠疫苗的市民推己及人，一起鼓勵家人和朋友接種疫苗，為香港建立保護屏障。



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社企向已接種者贈飲咖啡 聶德權親身落場推介

外展隊今日為約400名企業員工及財務策劃顧問接種復必泰疫苗。聶德權與馮偉昌一同到場支持。

聶德權引述一名剛接種疫苗的秘書指，「針口冇乜點痛，姑娘手勢好好」，由於對方日常工作也要接觸不同人，護己護人，自己及家人也陸續開始接種。聶德權亦感謝今日提供外展接種服務的將軍澳體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

AIA是日亦邀請社企Coffee Bunny駐場，向所有已接種的同事贈飲咖啡。Coffee Bunny為鄰舍輔導會轄下，為年輕人提供學業以外的出路，培養成為工作技能及興趣。聶德權指，為向Coffee Bunny的年青人打氣，即場客串為咖啡師助手，向現場客人推介咖啡。他又對AIA支持社企的行動表示讚賞，這能讓年青人累積更多工作經驗，體現出商社合作。