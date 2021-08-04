新思維促加快過渡性房屋計劃　狄志遠批政府施政步伐緩慢

新思維今日（4日）舉行記者會，以「爭千秋，爭朝夕」為題，敦促政府加快進度推動過渡性房屋計劃。他們指，過渡性房屋計劃已經展開，但至今一共只有大約200間酒店和賓館房間能夠投入服務，情況極不理想，呼籲政府應加強過渡性房屋的參與程度，令到業界的合作更為緊密，盡快供應更多房間解決劏房戶的苦況。

新思維主席狄志遠強調，香港房屋問題為必須解決的燃眉之急，早前港澳辦主任夏寶龍已強調特區政府需要「告別」劏房，然而政府的施政步伐仍然十分緩慢，與業界溝通不足，導致過渡房屋推出後仍然未能應付劏房租戶的迫切需要。狄指出，28年的建屋計劃過於漫長，過往幾個月的過渡房屋計劃推展亦十分緩慢，難以實現夏主任的終極目標。



狄志遠強調，香港的房屋問題是燃眉之急。（高振東攝）

狄志遠： 政府應該加強與業界溝通 達致「三贏局面」

新思維認為，政府應該加強與社福界和酒店業的溝通，畢竟他們的專業範疇不一，對於過渡房屋的實際操作或造成困難，令計劃不能大大擴展。他們建議，政府應成立專責小組負責協調，並邀請更多酒店加入過渡房屋計劃。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（高振東攝）

崔定邦：業界願意積極參與計劃 但需要政府協調

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，現時業界和政府應該善用「低入住率」的優勢，利用閒置的房間改建為過渡房屋。據其了解，在業界的支持下，現時有大約6,000至10,000間酒店房間能夠釋出用作過渡房屋，政府應主動與這些酒店溝通，讓計劃早日達成。

崔定邦亦指，既然政府有能力邀請酒店提供檢疫房間，那同樣有能力提供誘因讓業界參與過渡房屋計劃。他指，政府應向所有酒店發出邀請，了解他們的意願；同時考慮向酒店租用部分房間用作過渡房屋，並交由其他機構管理，讓計劃盡快達成。