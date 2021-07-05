新思維首動員落區　擬派3至4人出選　狄志遠籲民主黨勿放棄議會

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-05 15:10

立法會選舉將於今年12月舉行，新思維今日（5日）於大角咀擺設街站，向市民倡議改革政府管治制度，是該黨於選舉制度修改後首度落區。副主席黃俊瑯表示，該黨暫有3至4人考慮參選立法會，他與主席狄志遠傾向在九龍西和九龍中服務，其他人也會考慮直選，但未排除參與功能組別選舉，強調正物色專業人士，並與他們溝通。黃俊瑯又呼籲，民主黨和其他非建制派政黨應考慮參選，認為議會仍有發聲空間。 狄志遠稱，現時有與個別非建制派人士溝通，希望非建制派在議會內外都有多點合作空間。

籲非建制組織參選 若進議會民生議題可跨黨派合作

黃俊瑯表示，新思維上周六召開組織和政黨擴大會議，出席者有黨友，亦包括有意合作人士，會上認同要積極考慮參選。黃又指，該黨現時約有20名成員，其中有約10名新人。

狄志遠表示，他們的定位為非建制，主要關注中下階層的生活，亦支持按《基本法》盡快落實雙普選。黃俊瑯稱其政綱是民主溫和路線，但內部不傾向劃分政治光譜，主要集中民生議題，包括老人福利和青年議題等，「希望通過未來有機會進入立法會，或者現在處理社會問題去拉近政府和市民的關係，多於我們再用政治光譜處理今天的立場問題。」

對於民主黨副主席李永達早前表明，黨內反對參選的聲音增加，黃俊瑯呼籲，民主黨和非建制組織都應參選，認為若不善用議會平台，連僅有的發聲機會都沒有。黃俊瑯提及，一直有與各界不同人士會面，如地區組織等，強調任何背景人士邀約都願見面。他認為若能進入議會，除政治議題外，民主議題可跨黨派合作。

稍後將更改政黨標誌

狄志遠稱，或會有主張較激進者杯葛投票，但認為亦有選民希望實事求是，改善香港未來發展。他直言或有人認為他們不激進、支持政府，但強調該黨一直推動政府改變，「對話比對抗好，對話不代表聽話」，希望能讓選民了解。他們又指，未來幾天都會在九龍區設街站，新思維稍後亦會開展改變形象工程，如政黨標誌等都會更改，預料未來一、兩星期向公眾交代。