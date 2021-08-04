高官違限聚令｜民主黨民調：7成市民稱政府交代不清　促獨立調查

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，今年3月在灣仔高級私人會所參與飯局，被票控違反控限聚令。

民主黨今日（4日）舉行記者會，公布「政府處理高官飯局事件」民意調查結果。調查顯示，近七成受訪者認為政府沒有完整清楚地交代事件，民主黨要求政府主動澄清更多飯局細節，以釋除公眾對官員的疑慮，維持香港廉潔形象。



民主黨在7月22日至8月1日以隨機抽樣電話訪問方式進行調查，成功訪問683名香港市民。調查顯示，69%受訪市民認為政府無清楚交代事件，11%市民認為已清楚交代，20%表示「無意見」。

民主黨主席羅健熙指結果「一面倒」，政府不要以為3名高官書面道歉就「告一段落」，又指需獨立調查事件，追溯飯局進行前後所有參與人士的利益關係，並且交代飯局參與人士與當初警方以調查的強姦案件是否存在關係。羅健熙指，市民對飯局事件的細節不了解，認為官員的「冷處理」會削弱市民對政府的信心。

此外，46%受訪者認為對3名高官只作限聚令罰款並不足夠，但同樣有46%表示「十分足夠」或「足夠」。民主黨醫療政策發言人袁海文指，在全港市民配合政府防疫措施一同「同心抗疫」之下，高官竟未以身作則，違反限聚令出席多人飯局，加上最後只是票控$5000了事，如此處理不利政府抗疫工作。