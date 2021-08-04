政壇諸事町｜豪花消費券　田北辰走入熱廚房「玩火」爆炒龍蝦

首批消費券早在8月1日開始發放，市民都開始討論如何善用。實政圓桌立法會議員田北辰早前到屯門良景市集，利用消費券的1,300元「豪買」海鮮，稱要煮一頓海鮮大餐慰勞同事。

今日（4日）「廚辰」在社交網站發布自己「處男下海」爆炒薑蔥龍蝦的影片，雖則「廚辰」稱是鮮有下廚宴請同事，但從影片可見大家都食得滋味，看來田北辰的廚藝頗有天份！



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廚辰：奧運啟發要突破自我

田北辰提到自己親自下廚的原因，是希望能夠如奧運運動員一樣突破自我、破個人紀錄及不斷進步，他親自爆炒近千元的「田式薑蔥龍蝦」正正是一項個人突破。另外，他希望透過宴請同事感謝他們一路以來的付出。

影片中可見，雖然「廚辰」動作生疏，但絕對是信心十足，在灒酒噴火的一刻毫不手軟，拋鑊有一定功架不會跌到「一枱都係」，看來「廚辰」的確可以不斷突破自我，挑戰更多菜式。

「廚辰」同事還蒸了一條兩斤重的老虎斑，以及煮了一味絲瓜浸花甲，配上無酒精啤酒，大家吃得津津有味。田北辰強調，最緊要大家可以善用消費券和用得開心。