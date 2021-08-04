政壇諸事町｜豪花消費券　田北辰走入熱廚房「玩火」爆炒龍蝦

首批消費券早在8月1日開始發放，市民都開始討論如何善用。實政圓桌立法會議員田北辰早前到屯門良景市集，利用消費券的1,300元「豪買」海鮮，稱要煮一頓海鮮大餐慰勞同事。
今日（4日）「廚辰」在社交網站發布自己「處男下海」爆炒薑蔥龍蝦的影片，雖則「廚辰」稱是鮮有下廚宴請同事，但從影片可見大家都食得滋味，看來田北辰的廚藝頗有天份！
廚辰：奧運啟發要突破自我
田北辰提到自己親自下廚的原因，是希望能夠如奧運運動員一樣突破自我、破個人紀錄及不斷進步，他親自爆炒近千元的「田式薑蔥龍蝦」正正是一項個人突破。另外，他希望透過宴請同事感謝他們一路以來的付出。
影片中可見，雖然「廚辰」動作生疏，但絕對是信心十足，在灒酒噴火的一刻毫不手軟，拋鑊有一定功架不會跌到「一枱都係」，看來「廚辰」的確可以不斷突破自我，挑戰更多菜式。
「廚辰」同事還蒸了一條兩斤重的老虎斑，以及煮了一味絲瓜浸花甲，配上無酒精啤酒，大家吃得津津有味。田北辰強調，最緊要大家可以善用消費券和用得開心。
廚辰再入熱廚房 噴火龍蝦宴同事
廚辰再入熱廚房 噴火龍蝦宴同事 知道我要用消費券買餸落廚請客後，我啲同事咁講：煮嗰個瞓得着，食嗰個瞓唔着。 我第一個反應係：你聽日唔洗返工喇………去廚房等食啦。 戴定頭盔先，煮飯我真係唔叻，不過「講心又講金」應該加啲分。由劏龍蝦🦞到落鑊炒，仲附送灒酒噴火環節，對我嚟講都係新挑戰。最近奧運啟發我，好多運動員之所以打動觀眾，唔一定因為最終名次，而係突破個人紀錄、不斷進步嘅表現。我今次煮呢味「薑蔥炒龍蝦」都算係個人最佳記錄，下次就更有信心挑戰其他菜式啦！至於成品味道如何？10分鐘內清晒，同事反應都幾好（大家可以幫手睇睇係咪戲子）。 一個團隊teamwork最重要，所以之後徐曉杰都自告奮勇幫手蒸老虎斑，莊豪鋒同鄭捷彬就幫手整勝瓜煮花甲，老實講……真係好食喎！平時佢哋同我落區，日灑雨淋，做完嘢又要趕下場，難得有機會聚首，邊煮邊食，歎罐無酒精啤酒，真係好滿足！食完又充滿能量繼續服務啦！ 如果大家都想知「田式薑蔥炒龍蝦」點整，歡迎留言「我想要食譜」，我會pm畀大家～👨🍳Posted by 田北辰 Michael Tien on Tuesday, 3 August 2021