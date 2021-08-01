消費券｜田北辰街市實測　5舖同拒八達通　買海鮮煮大餐要轉場

5000元政府電子消費券今日起（1日）派發首期2000元款項，實政圓桌立法會議員田北辰今早到便利店領取消費券後，隨即到屯門新墟街市買海鮮，可是，他連續向5間海鮮檔查詢，商販不接受八達通，田只好無奈轉場至良景市集，最終在該街市花1,300元賺購入龍蝦、東星斑及花甲。

田北辰指，八達通收款機對街市店主不便，建議八達通可考慮語音識別，讓店主無須脫手套輸入金額，並降低手續費至1%。亦有海鮮檔檔主指，期望消費券推出後對生意有幫助，而消費券派發首日，使用八達通的顧客人數亦有明顯增長。



田北辰在屯門新墟街市「食白果」，連走5間海鮮攤販均不接受電子支付，即無法使用消費券。（鄭子峰攝）

新墟街市食白果 僅得一間接受支付寶及Wechat Pay HK

田北辰今早到便利店，以八達通卡領取第一期電子消費券，「終於搞到咁耐有啲嘢睇，幾方便喎。」當時他說，準備到食環署轄下的新墟街市買海鮮，藉消費券的機會，煮一頓海鮮大餐慰勞同事。

然而田北辰在屯門新墟街市「食白果」，連走5間海鮮攤販均不接受電子支付，即無法使用消費券，僅得一間接受AlipayHK及Wechat Pay HK。店員均表示「唔收八達通，幫唔到你，唔好意思。」

亦有店主指，由於八達通收款方式並非採用二維碼，而海鮮檔的價錢過多，手套亦沾滿髒水，若脫下手套輸入金額將帶來不便，因此採用AlipayHK及Wechat Pay HK。田北辰於事後說︰「一個仙冇使過，全部唔收八達通，係咪使錢都咁難呢？」

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花1,300元買東星斑、澳洲龍蝦、花甲

其後，田北辰只好轉往由領展旗下的屯門良景市集，而該街市大部分攤販均接受多種電子支付，最後他成功以八達通購買了東星斑、澳洲龍蝦、花甲及蔬菜，合共花費約1,300元，打算煮薑蔥炒龍蝦、勝瓜炒花甲、清蒸東星斑共3道小菜。

海鮮檔店主濮先生不認為電子支付會帶來不便，指輸入金額可用筆代替手指，因此不需脫下手套，又指做生意亦需處理商業登記等申請，「本來好多嘢都要做。」他期望消費券推出後對生意有幫助，而今日使用八達通的顧客人數亦有明顯增長。

▼市民凌晨領取消費券情況▼



田北辰促八達通降低商戶手續費

田北辰離開街市前指，今日到街市發現八達通對市民而言最方便，只須拍卡付款；相反對檔主而言，AlipayHK及Wechat Pay最方便，由顧客掃描二維碼及輸入金額付款。他認為，兩者性質不同，建議八達通需想辦法與對手競爭，例如可考慮語音識別，讓店主無須脫手套輸入金額，以及降低手續費至1%。

田又指，政府推動電子支付與谷針相似，開始時市民均不願意跟從，但當部分人逐漸願意接受後，愈不跟隨大眾則會愈蝕抵。「如果係我老虎蟹都裝八達通， 值唔值除手套抹一抹？幾百蚊生意喎。」