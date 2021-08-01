消費券｜林鄭買200個蘋果贈市民：已習慣用現金　不影響支持消費

首期電子消費券今日（1日）發放，政府經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名首批登記的合資格市民發放第一期2,000元消費券。

特首林鄭月娥表示，為響應相關措施，花了2000元買了二百多個蘋果，派發給出席「全民運動日」的市民。林鄭自爆已有一段日子無使用八達通卡，提醒市民若有類似情況，要留意八達通卡會否被「上鎖」。



▼8月1日林鄭月娥參觀「全民運動日」▼



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被制裁後以現金出糧 林鄭：已習慣用現金

林鄭月娥今日到車公廟體育館出席「全民運動日」活動，為響應消費券發放，花了2000元買了兩百多個蘋果，送給市民，又說「一日一蘋果、醫生遠離我」，希望市民多做運動。



她在Facebook表示，「若大家用來登記收消費券的八達通咭，好像我那張一樣，已經有一段日子沒有使用，那即使登記成功，又收到多次短訊通知，也需先查證八達通咭有否被『上鎖』。」

她又指，自己已經習慣使用現金，沒有消費券不影響她支持消費。美國去年制裁多名中港官員，包括林鄭月娥，她曾透露銀行戶口被關閉，40多萬的月薪要以現金方式出糧2017年參選特首時落區的林鄭月娥，曾被指在港鐵站拍八達通卡後不懂得出閘，成為一時熱話。

▼消費券首日派發氣氛熱▼

