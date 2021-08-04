自由黨「關懷基金」籌款助疫下基層　張宇人：多多益善少少無拘

自由黨今（4日）召開記者會，為該黨的「關懷基金」籌款，勞工及福利局局長羅致光亦有現身支持。羅致光在致辭時表示，自由黨的「關懷基金」具意義，「睇唔到有邊個政黨主動做關於關懷嘅工作」。羅致光又指，明白不少市民受疫情影響，導致手停口停。他強調政府會與自由黨並肩同行，協助更多基層家庭和有需要人士。

被問到籌款目標，主席張宇人表示「多多益善，少少無拘」，又笑言不想讓審核委員會主席何世柱有壓力。張宇人強調，籌款對象無特定目標，亦不只局限於政界人士。



張宇人在致辭時透露，「關懷基金」的緣起與前立法會議員黃毓民有關。他提及2003年沙士爆發期間，有一次開會後在街上遇到黃毓民，對方向他稱，不少市民不幸染疫沒有收入，期望他可向時任特首董建華反映意見。

張宇人在致辭時透露，「關懷基金」的源起與前立法會議員黃毓民有關。（李澤彤攝）

張宇人稱「關懷基金」緣起與黃毓民有關

張宇人稱事件啟發他，認為自由黨可做得更多，故隨即聯絡自由黨榮譽主席田北俊商討，最後籌得過千萬元款項。他強調，當時一直與時任的社會福利署署長聯絡，雙方溝通良好，短期內已將支票送出。張宇人又指，該名署長正是現在特首林鄭月娥，更引述對方當時曾說：「成日話官商勾結，其實同商人夾做嘢，我哋做官都做得幾好啊，呢啲係乜勾結呢，我哋做好嘢做得幾快脆。」

羅致光指，明白不少市民受疫情影響，導致手停口停，強調政府會與自由黨並肩同行，協助更多基層家庭和有需要人士。（李澤彤攝）

撥200萬向確診者發放4000元津貼

自由黨關懷基金審核委員會副主席林佑碧表示，「關懷基金」成立至今已經有16年，一直致力向生活上有需要人士提供援助。林佑碧又指，在疫情期間不幸染疫的市民，不少人都手停口停，故「關懷基金」早前撥出200萬元，向確診者發放一次性4,000元津貼，有500人可受惠。