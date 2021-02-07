新冠肺炎｜自由黨派4千元津貼予確診者　擴至所有行業冀鼓勵檢測

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-07 17:53

本港新冠疫情持續，多個行業受影響，不少基層在層人士收入大減。 自由黨早前推出「關懷基金」，向確診患者發放4,000元津貼， 截至昨日（6日）共收到64單申請個案， 當中59個個案已獲接納審批。自由黨主席張宇人表示， 希望「關懷基金」可以作為業界人士的應急錢，幫助基層渡過困境。

自由黨表示，不少行業員工均擔心進行病毒檢測後，如若確診便會因「手停口停」令飯碗不保，嚴重影響自己及家庭的生計。有見及此，自由黨去年底起設「關懷基金」，撥出了200萬港元，為不同行業確診患者額外發放一次性4,000港元津貼，截至本月6日，一共收到64單申請個案， 當中59個個案已獲接納審批；已批核個案中，兩成來自飲食業，其次為建造業、運輸及物流業和文化藝術界等多個行業。

張宇人說， 希望「關懷基金」可以作為業界救急扶危的應急錢，除了自由黨4位功能界別的議員所涉獵的行業外，亦延至其他行業，冀在如今疫情困境下能出一分力以幫助基層。

自由黨是次「關懷基金」派發4,000元，是基於「保就業」計劃每名員工每月可獲9,000港元的補貼而定，由於政府已提供5,000港元的津貼予確診者，自由黨便補上4,000元，讓每名人士共得9,000港元的津貼。