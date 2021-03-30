禁電子煙｜自由黨邵家輝斥港府背道而馳：內地正諮詢規管電子煙

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 19:49

立法會今日（30日）召開《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會會議，食物及衞生局代表和議員繼續爭持不下。自由黨議員邵家輝稱，中國政府公布修改及完善電子煙規管問題，正在諮詢民眾意見。「國家都對於新型煙草產品徵詢意見，依家國家方向係向左行，你（食衞局）係咪打算向右行？」食衞局副秘書長阮慧賢指，香港和內地的吸煙情況不同，控煙措施自然有所不同。 衛生署控煙酒辦公室主任封螢說，加熱煙具獨有的有害物質，但其化學名稱需再後補，遭議員批評準備不足，「開會沒完沒了。」

▼加熱煙、電子煙近年趨流行▼

食衞局反駁：內地吸煙率較高 不少煙草商屬國企

自由黨議員邵家輝稱，部份國家已接受新型煙草產品，64個國家已開始規管，而非一刀切禁售，如中國政府在3月22日公布，由於電子煙議題涉及消費者權益、國家收入等，提出修改及完善電子煙規管問題，正在諮詢民眾意見。

邵家輝質問食衞局官員：「國家都對於新型煙草產品徵詢意見，依家國家方向係向左行，你係咪打算向右行？」食衞局副秘書長阮慧賢回應指，香港和內地的吸煙情況不同，內地的吸煙率較高，電子煙亦較流行，而且不少煙草商屬國企，入口管制及制度與港不一，控煙措施自然有所不同。

審議草案的委員會主席、民建聯議員黃定光表示，有委員擬安排煙草業界與政府會面商討。阮慧賢稱，政府政策不應受到業界利益影響，又指煙草業界的遊說工作非常厲害，故不能接受與業界討論，免受其影響。

衛生署控煙酒辦公室主任封螢引述世衞指，加熱煙具獨有的有害物質，是傳統香煙沒含有的，但其化學名稱需再後補。（網上截圖）

民建聯兩議員齊向控煙酒主任發炮

衛生署控煙酒辦公室主任封螢引述世衞指，加熱煙具獨有的有害物質，是傳統香煙沒含有的，但其化學名稱需再後補。民建聯議員劉國勳批評，政府應準備好資料才開會，清楚解釋資料來自哪些文獻研究、加熱煙有甚麼有害化學物質等；黃定光亦斥說：「下次會議再補充資料，開會咪變成沒完沒了。」

邵家輝引述日本數據稱，當地在2014年推出加熱煙，傳統香煙銷量隨即減少三分一。日本在2014年的吸煙率為19.6%，於2019年已降至13.1%。

邵家輝發言力在日本令吸煙率下跌。（資料圖片／張浩維攝）

封螢回應指，銷量並不代表個人使用量，仍有待流行病學研究其好處及壞處。她解釋，同時吸食加熱煙與傳統香煙的情況常見；亦未有證據顯示，加熱煙能減低與吸煙有關的疾病及死亡率。阮慧賢指新型煙草產品使用者有年輕化的趨勢，不能單看數字加減達致好壞結論。她擔心加熱煙引致「門戶效應」，即非吸煙者首先吸食加熱煙，再變成吸煙者；有意戒煙者亦可能轉吸新型煙草產品，從而推遲戒煙。