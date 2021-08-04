廣東以外「回港易」暫停　陳恒鑌稱合理　田北辰：保留廣東可接受

特區政府今（4日）宣布明日起暫停廣東省以外的「回港易」計劃，從內地其他地區返港人士須進行14天家居強制檢疫。民建聯立法會議員陳恒鑌認為做法合理，因內地部分地區出現感染個案，而廣東省暫未有確診，認為應維持廣東省「回港易」。他呼籲當局密切留意情況，如疫情出現變化時，應以市民安全為重。

實政圓桌立法會議員田北辰同樣表示認同做法，指廣東省與香港關係密切，加上疫苗接種率較高，保留廣東省「回港易」屬可以接受的做法。



陳恒鑌冀當局密切留意疫情發展 以市民安全為重

陳恒鑌表示，廣東省暫時未有確診個案，仍可保留「回港易」，又指希望當局密切留意當地疫情發展，以市民安全為重。至於甚麼情況下需要暫停廣東省「回港易」，陳恒鑌指應由專家作評估，因應情況及公共衞生風險作決定。

他相信，暫停「回港易」安排對於在內地經商的港人影響甚大，不少商人原預算回港後毋須隔離，但政府也需要按公眾利益作應對。他提到，內地控制疫情較迅速，呼籲當局在內地疫情好轉後，馬上恢復「回港易」安排。

田北辰：廣東省與香港關係緊密 保留「回港易」可接受

田北辰同意叫停任何中風險或以上地區「回港易」，而廣東省方面，若單從衞生角度考慮，應同樣暫停「回港易」安排，不過由於廣東省與香港關係緊密，以及疫苗接種率較高，維持「回港易」的安排仍可接受。

另外田北辰提到，特區政府早前放寬檢疫安排，容許從中風險地區來港、已接種疫苗及驗抗體的人士檢疫期縮至7天，是完全沒有科學根據、自製漏洞。他強調，不論有沒有打針，也同樣應該檢疫14天，以防止出現假陰性的情況。

田北辰又慨嘆，內地疫情紓緩時就香港爆疫，香港疫情紓緩時，就內地及澳門出事，通關更加無期。