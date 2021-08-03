澳門被剔出回港易　染疫一家帶Delta病毒　有密切接觸者已來港

澳門一家四口染疫並帶有Delta變種病毒。消息指，澳門確診個案的一名密切接觸者早前入境香港，於香港坐巴士到一間酒店並入住，當局正追查這名人士在港的行蹤。

政府今晚（3日）公布，因應澳門的最新疫情發展，決定將澳門剔出「回港易」計劃，明日（4日，周三）起生效，如來港需在抵港後進行家居強制檢疫14天。



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周三起澳門來港者需家居強制檢疫14天

澳門政府今日宣布，確認1宗輸入個案及3宗輸入相關個案。根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒病社區傳播及爆發的風險極高，澳門行政長官宣布，澳門特別行政區於今日下午3時30分起進入即時預防狀態。由同一時間起，從澳門離境需要出示24小時內的核酸檢測陰性結果證明。

因應澳門當地的疫情發展及相關公布，港府晚上將澳門由明日起納入「回港易」計劃下的暫不適用風險地區名單，在抵港當天或之前14天曾逗留澳門或暫不適用風險地區名單上其他地區的人士，將不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須進行家居強制檢疫14天，另檢疫期間須在抵港第3天、第7天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排並不適用。

港府會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫，並適時按三地疫情發展及風險評估調整計劃暫不適用風險地區名單。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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染疫家庭夫婦居於澳門半島連勝街美連大廈，男患者是51歲衛生局司機，曾到訪珠海和中山，女患者則是43歲的水果檔職員，除到過珠海外，無其他旅行史。此外，二人的一對子女也確診，其中女兒在7月19日至24日期間，曾去過陝西西安參加活動，並於旅途中出現病徵，失去嗅覺。

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