選委會｜李嘉誠三父子登記做選民　「大孖沙」齊落戶地產建造界

選舉委員會選舉於9月舉行，提名期明（6日）展開，選舉事務處今（5日）起開放正式選民登記冊予傳媒查閱。根據選民登記冊，長和系資深顧問李嘉誠及兩名兒子李澤鉅、李澤楷，分別透過不同界別以「獲授權代表」身份成為選民，其中李嘉誠以長江實業集團有限公司獲授權代表，成為地產及建造界選民。



李澤楷續循僱主聯合會界別做選民

商界過往在選委會影響力舉足輕重，不少「大孖沙」循商界（一）、商界（二）、香港僱主聯合會等界別，晉身選委會選民及成為正式選委。選舉改制後，多個界別收窄選民人數，例如屬商界（一）的香港總商會，需要是理事會成員，方有資格登記成為界別分組選舉的投票人，令選委會第一界別（工商界）選民人數大減。

根據正式選民登記冊，由總商會會員團體組成的商界（一）界別，共有21名選民，長和實業執行董事施熙德（Edith SHIH）為獲授權代表，其餘獲授權代表包括新鴻基基建投資有限公司董事馮玉麟、太古地產行政總裁白德利（Guy Bradley）、滙豐銀行非執行主席王冬勝、身兼永和實業董事長的行政會議成員林健鋒、裕華國產百貨董事總經理余鵬春等。

在香港僱主聯合會界別，共有17名選民，李嘉誠的幼子李澤楷為電訊盈科獲授權代表；香港賽馬會由港區人大代表、公司事務執行總監譚志源為獲授權代表，其餘代表包括會德豐執董黃光耀、孖士打律師行合夥人艾德勒、載通國際控股有限公司副主席陳祖澤等。

鄭志剛、吳光正成地產界選民

至於地產及建造界方面，共有91名選民，最矚目當然是長和系前主席李嘉誠，他以長江實業集團有限公司獲授權代表身份成為選民；李嘉誠長子、全國政協常委李澤鉅則為Towerich Limited的獲授權代表，長實執行董事吳佳慶（Woo, Grace Chia Ching）亦晉身選民行列。

新世界鄭氏家族第三代接班人、鄭家純長子鄭志剛，成為新世界發展的獲授權代表；新鴻基前聯席主席郭炳江長子郭基煇，為Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited的代表，他同時是全國性團體香港代表的選民；新地主席兼董事總經理郭炳聯，為新鴻基地產的代表，新地執行董事董子豪亦為代表之一。

恒基地產由地產計劃部總經理梁錦亮為代表，子公司恒基兆業發展有限公司由集團租務部高級總經理、李兆基長女李佩雯擔任代表。此外，九龍倉在地產界共有3名選民，其中一名代表是大股東吳光正，會德豐地產則由自由黨立法會議員易志明為代表。

換言之，李嘉誠三父子繼續為選委會選舉選民，至少有5票與李氏有關；新地系、會德豐亦至少有3票。