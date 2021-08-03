選委會︱選舉提名期周五開始　參選人須向資審會提交補充資料表格

特首選委會界別分組選舉下月舉行，提名期本周五（6日）開始，至下周四（12日）結束。

選舉事務處今日（3日）提醒，獲提名人士必須是年滿18歲的地方選區已登記選民，以及已登記為有關選委會界別分組的投票人或與該界別分組有密切聯繫。提名表格須最少由5名已登記為有關選委會界別分組的投票人簽署。

獲提名人士須在提名期內的星期一至五上午9時至下午5時，及星期六上午9時至中午12時，親自把已填妥的提名表格和一千元選舉按金送交有關的選舉主任。



候選人須交回資格審查補充資料表格

發言人指出，根據《選舉管理委員會（選舉程序）（選舉委員會）規例》，候選人資格審查委員會（資審會）在決定某候選人是否就某界別分組獲有效提名時，可要求候選人提供資審會認為為使其信納該項提名是否有效而屬適當的任何其他資料。

資審會現要求各候選人填妥並交回「候選人資格審查補充資料表格」，候選人可於提名期內，將填妥的補充資料表格存放於單獨的密封信封內，然後連同提名表格親身提交至有關界別分組的選舉主任辦事處，以代將補充資料表格轉交資審會秘書處。

候選人亦可透過電郵或投遞至政府總部東翼二樓入口處「候選人資格審查委員會秘書處」的投遞箱，盡快但不遲於8月12日下午5時，將補充資料表格直接交回資審會秘書處。

補充資料表格要求候選人列明「候選人在中華人民共和國以外國家的居留權」、「候選人國籍」、「候選人現時及過往三年受薪工作資料」、「是否與任何外國政治性組織或台灣政治性組織有聯繫」、「是否持有英國國民（海外）護照」、「是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權」等。

▼▼▼候選人資格審查補充資料表格▼▼▼

