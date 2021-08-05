杜凱琹勇奪奧運乒乓女團銅牌　有份做選委會「國家隊」選民

選舉委員會界別分組選舉今年9月舉行，在新選舉制度下，新增的「第五界別」由港區全國人大代表、全國政協委員及「全國性團體香港成員代表」組成。

根據正式選民登記冊，451人循「全國性團體香港成員代表」成為選民，除了全國青聯副主席霍啟剛、新地執行董事郭基煇、導演高志森、演員曾志偉等，還有全國青聯委員、今天（5日）在東京奧運女子乒乓球團體賽為香港勇奪銅牌的杜凱琹。



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去年晉身全國青聯 冀正能量感染年輕人

世界排名第15名的杜凱琹代表香港出戰東京奧運乒乒球女單及女團項目，早前她在女單項目八強止步，但與隊友在女團項目殺入四強，最終擊敗德國隊，為香港奪得一面銅牌。杜凱琹去年晉身全國青聯委員行列，當時她接受訪問時稱，希望透過全國青聯委員的身份，用運動正能量感染更多年輕人，讓青年重回正軌。

根據正式選民登記冊，今天（5日）在東京奧運女子乒乓球團體賽為香港勇奪銅牌的杜凱琹成為選民。（楊宇翹攝／資料圖片）

其餘「全國性團體香港成員代表」選民包括全國青聯副主席霍啟剛及梁宏正、地產建設商會副會長郭基煇、聖公會教省秘書長管浩鳴、前民政事務局局長何志平太太胡慧中、發展局政治助理馮英倫、香港法學交流基金會獲授權代表馬恩國。民建聯屯門區議員賴嘉汶、深水埗區議員何坤洲亦有份。

屬第二界別的體育、演藝、文化及出版界，共有223名團體選民，回巢無綫電視擔任首席創意官的王祖藍，是香港演藝界內地發展協進會獲授權代表；電視廣播有限公司董事局主席許濤擔任公司的獲授權代表，體演文出界議員馬逢國則是港澳非物質文化遺產發展研究會的獲授權代表。

鄉議局界別分組共160名選民，立法會議員何君堯循此界別成為選民。