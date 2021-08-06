確診個案升　民研：認為限聚令合適比例急增　認為太緊跌至74%

香港民研今日（6日）發布新一輪限聚指數和限聚接受程度，隨昨日確診個案數字升至6宗，限聚指數由多日來可接受約15人，下跌至今日的13.5人，認為限聚令合適的百分比，則由個位數急升至16%，認為太緊的由八至九成左右，下跌至74%。

民生大聯盟發言人章彤輝指，澳門及內地近日均出現新冠肺炎個案，認為面對全球性疾病，允許「與病共存」才是科學的社會醫學態度。他反問，「連限聚都不能保證清零，政府為何仍迷信限聚令呢？」



香港民研今年4月啟動「限聚指數」，每天公佈市民對「限聚令」最新的接受程度及市民可接受的限聚人數。（資料圖片）

香港民研於去年4月21日啟動「疫後復工指數」先導計劃，今年4月7日啟動了「限聚指數」，每天公佈市民對「限聚令」最新的接受程度及市民可接受的限聚人數，指數今天數值為 13.5，有 74%市民認為現時限聚令太緊。

章彤輝表示「久守必失」，指近日澳門和內地均出現新冠肺炎個案，粉碎了持續清零的理想概念。他形容自己作為受傳統醫學訓練，以個體為服務對象的醫護，理所當然希望防止任何病例出現，但認為面對全球性疾病時，允許與病共存才是科學的社會醫學態度。