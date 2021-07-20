香港民研：五核心社會指標全不及格　逾六成人指應取消限聚令

香港民研今日（20日）公佈本月5項核心社會指標的調查結果，顯示「繁榮」指標得分最高，「民主」得分最低，但全部獲約4分，均不及格。



香港民意研究計劃於6月30日至7月8日，以隨機抽樣電話訪問形式，邀請了1003名市民，為「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」，五項核心社會指標評分，最低為0分，最高為10分。五個指標分別獲為 4.94、4.76、4.56、4.48 和 4.04 分，相對一個月前未有大變化。

5個指標中，「繁榮」得分最高，比上月高0.11分。香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，近日很多市民移民離港，「吃得多散水飯」，加上消費券開始接受申請，可能是導致「繁榮」指標得分上升的因素之一。由於暑假開始，可能繼續推動市民消費，他預視下月「繁榮」指標可能繼續上升。

黃偉國指，七一刺警案令「安定」指數的下跌引人聯想，而《蘋果日報》停刊亦可能引致「自由」指標有較明顯的下跌。至於「民主」指標得分稍有上升，黃偉國認為此非與政府施政有關，只是近日社會氣氛相對去年緩和，沒有緊張對峙，市民才會給予較高分數。

另外，就限聚指數調查方面，民研於上月18日至23日，以電郵接觸並訪問6,158名12歲或以上的香港市民。調查指，64％市民認為應全面取消限聚令措施。另有94％市民則認為現行限聚令措施太緊。