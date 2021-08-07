民主黨李永達離港赴倫敦　妻陳樹英證實消息　黨友大表驚訝

今日（7日）報道指，民主黨副主席李永達昨晚（6日）已離開香港，前赴英國倫敦，預計短期內不會返港。據了解，李永達妻子陳樹英向民主黨黨友發訊息，證實李永達已離開香港，但不會代其發言解釋因由。



陳樹英仍在香港

《文匯報》今日報道，李永達昨晚現身香港機場，乘搭國泰航空的深夜航班離境。報道附上多張照片，包括辦理登機手續、與妻子擁抱道別等，並引述「網民」指二人可能是為了避免引人注目，刻意選擇在接機大堂的一處偏僻座位等候，最後李永達獨自一人走進禁區，陳樹英則隻身離開機場。

有民主黨核心透露，有關報道早上在黨內群組瘋傳，「不斷有人問係咪真㗎？」李永達妻子、屯門區議會前主席陳樹英在群組回覆黨友，指自己仍在香港，關於李永達離港赴英一英一事，感謝黨友關心，如有需要李永達會自行回應，強調不會為他代言，「我即使是親人，不會代言，謝謝！」

李永達離港赴英，其妻陳樹英（前掛左二）稱不會代其發言。（資料圖片）

黨內人士意外 「早兩日仲叫大家唔好參選」

一名民主黨前區議員指，各黨友對李永達離港大感意外，完全沒有先兆，「上星期（達）先同我食完飯」。對於有消息指，李永達是購買雙程機票，該前區議員指，極大部分「流亡」英國的人都是購買雙程機票，因價錢如單程機票差不多，但認為李永達未必不返港，對其情況抱觀望態度，「如果佢唔返嚟香港，有可能收到風嚟話清算我哋啲元老；如果佢真係返嚟，代表佢去英國只係個人因素。」

一名不具名的民主黨中委對李永達離港舉動大惑不解，「早兩日仲叫大家堅持做地區，唔好選（立法會）。」

現年65歲的李永達早在1985年開始擔任葵青區議員，有份創辦民主黨，曾任多屆立法會議員，2004年曾任民主黨主席。2014年「佔中」事件，李永達等9人被控他煽惑他人犯公眾，最終罪成被判監8個月，緩刑兩年。今年6月，民主黨補選副主席，李永達「出山」參選並成功當選。