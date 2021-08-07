選委會｜次日收到194份提名涉206人　全國性團體110席已「齊章」

選委會界別分組進入第二日提名期，今日（7日）再收到194份提名表格，其中4份為指定團體提名表格，涉及16人，即全日有206人獲得提名。

兩日累積445份提名表格，共有516人獲得提名，已超過1,500個席位的三份之一。



第一界別：

商界（第二）界別即中華總商會成員共有17席，今日有1人提交表格。

香港僱主聯合會共有15席，今日有1人交表，為新地執行董事、郭炳聯之子郭基泓。

金融界有17席，今日再多1人交表，合共已有13人報名。

航運及交通界有17席，今日有1人報名。

第二界別：

體育、演藝、文化及出版界共有30席，其中15席為選舉產生，今日收到11份提名表格，包括黃栢鳴、盧永雄。此外，該界別收到兩份指定團體提名表格，中國文學藝術界聯合會香港會員總會有限公司提交1份表格，涉及9名獲提名人士，包括汪明荃、屈穎妍、譚詠麟等，而香港出版總會有限公司的表格涉及3名獲提名人士。

第三界別：

同鄉社團有60席，今日收到20份表格，累計收到21份表格。

基層社團有60席，今日有12人報名，包括經民聯區議員左滙雄、民建聯油尖旺支部主席楊子熙等，累計有16人報名。

勞工界有60席，今日有20人交表，累計有56人交表。

第四界別：

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表有76席，今日有15人報名，累計有32人報名，包括新民黨陳家珮、工聯會梁國鴻、民建聯李清霞等。

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表有80席，今日有52人報名，包括新民黨林宇星、甘文鋒、民建聯招文亮、工聯會葛兆源、公屋聯會文裕明、元朗十八鄉區議員鄧鎔耀等。

內地港人團體的代表再有兩份提名表格，廣州市天河區港澳青年創業服務中心的表格涉及兩名獲提名人士，而廣州花都區在花港人聯誼會的表格亦有兩名獲提名人士。

第五界別：

有關全國性團體香港成員的代表有110席，今日有56人報名，包括眼科醫生周伯展、民建聯陳學鋒、時富集團董事長及行政總裁關百豪、導演高志森、電視廣播副總經理曾志偉、男高音歌唱家莫華倫、莎莎主席及行政總裁郭少明、曾舉辦「千萬求一路」的商人莊紫祥，人稱「牛央」的西澤投資管理主席兼首席投資官劉央、聖公會教省秘書長管浩鳴等，累計有110人報名。

▼首日提名情況▼

