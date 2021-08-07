選委會｜政商二三代齊入「國家隊」　范太兒子范駿華、楊政龍參選

選委會界別分組選舉提名期昨日（6日）展開，被視為「國家隊」的全國性團體香港代表界別，暫時接獲54份提名表格，多名政商界二、三代報名參選，包括候選人資格審查委員會成員、全國人大前常委范徐麗泰之子范駿華、英皇集團主席楊受成之子楊政龍、全國政協常委林建岳二女林顥伊，以及中生製樂（01177）太子爺謝承潤等。



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「士多」創辦人、作家謝曉虹參選



選委會第五界別中，全國性團體香港成員代表佔110席，來自5個團體，包括中華海外聯誼會、全國青聯、全國婦聯、全國工商聯及全國僑聯。第五界別昨日（6日）接獲54份提名表格，全國青聯副主席梁宏正透露，組織有34人報名參選。

根據選舉事務處資料，參選第五界別有多名政商界二三代，包括莊士集團第三代接班人、全國青聯常委莊家彬、福萬集團總裁林智彬等。此外，「士多」創辦人、菁英會主席凌俊傑、作家謝曉虹、鳳凰衛視新聞副總監黃芷淵亦有報名，相信亦是代表全國青聯參選。

全國婦聯方面，香港各界婦女聯合協進會主席、「賭王」二房長女何超瓊、已故其時集團創辦人周亦卿的長女周莉莉等人已報名。