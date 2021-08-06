選委會｜首日共251份提名涉350人　多個界別參選人數等同選委數目

選舉委員會選舉今日（6日）開始接受提名，多個界別均有人遞交參選表格，選舉主任全日收到251份提名表格，包括226份候選人提名表格及25份指定團體提名表格，團體提名表格共有84名獲提名人士，即全日表格包含350名獲提名者，現場所見暫未見有泛民人士交表。



第一界別：

保險界合共選出17席，今日有香港保險業聯會前主席陳沛良、鄭國屏等7人報名。

旅遊界合共選出17席，旅遊業議會主席黃俊達、太古集團有限公司公共事務董事唐偉邦等17人參選。

飲食界共選出16席，蘭桂坊集團主席盛智文組成16人名單出戰。

金融界共選出17席，今日有12人報名。

酒店界共選出16席，暫有1人報名。

地產及建造界共有17席，暫有5人報名。

黃俊達（中）、唐偉邦（右三）等17人出戰旅遊界選委。（盧翊銘攝）

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第二界別：

工程界共有30席，其中15席經選舉產生。「工程動力（EP15）」原先有15人名單參選，但首日暫只有14人報名。名單成員包括律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

中醫界共有30席，其中15席經選舉產生，今日有15人報名。中醫界今日有1份指定團體提名表格，為港區世界中聯理事協會有限公司，共18名獲提名人士。

法律界首日有1分指定團體提名表格，為中國法學會港區理事協會，共9名獲提名人士。

潘樂陶（左二）、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

第三界別：

勞工界有60席，工聯會表示會有50人參選，今日有副理事長李永富、魯智薪、林偉江和邱燿誠報名，全日勞工界共有36人報名參選。

基層社團共有60席，今日有4人報名。

同鄉社團共有60席，暫有1人報名。

宗教界今日有1份指定團體提名表格，為香港佛教聯合會，共13名獲提名人士。

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第四界別：

鄉議局共27席，鄉議局主席劉業強組成27人團隊報名。

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表共有76席，今日有17人報名。

內地港人團體的代表共接獲22份指定團體提名表格，每份表格提名兩人，合共44人，分別為深圳、廣州、東莞、中山市、惠州市工聯諮詢服務中心，工聯康齡長者服務社（中國香港）廈門代表處，中國香港（地區）商會及天津、上海、廣東、福建、廣西、四川、武漢、遼寧、山東分會，香港專業人士（北京）協會，深圳市前海香港商會，重慶海外聯誼會—在渝港澳企業家分會，福建省僑商聯合會，惠州仲愷高新區港澳青年創新創業聯合會，以及佛山禪城區港人交流會。

第五界別：

全國性團體港人代表共110席，今日有54人報名。其中包括全國青聯34人團隊，包括副主席梁宏正、委員陳穎欣、林琳和李民橋等。全國婦聯主席何超瓊、永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏亦參選。而全國工商聯蔡志婷與呂聯勤亦有交表，蔡志婷表示工商聯並無協調名單。

何超瓊（中）、彭徐美雲（右）、簡慧敏（左）出戰第五界別。（盧翊銘攝）