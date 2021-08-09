東京奧運︱港澳辦祝賀港隊佳績　為社會由亂轉治增添正能量

東京奧運會昨日（8日）閉幕，香港代表隊於本屆賽事中，取得1金、2銀、3銅成績，破歷屆紀錄。國務院港澳辦發言人今日（9日）表示熱烈祝賀，認為這為香港由亂轉治重回正軌、齊心協力再創輝煌，增添了強大正能量。



▼2020東京奧運香港獎牌得主

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「展現了香港年輕一代追尋夢想、積極向上的颯爽英姿」

發言人表示，香港體育健兒在賽場上的卓越表現，生動詮釋了「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克精神，展現了香港年輕一代追尋夢想、積極向上的颯爽英姿，書寫了「青春由磨礪而出彩，人生因奮鬥而昇華」的燦爛篇章，讓香港社會倍感振奮，讓全國人民倍感驕傲，也為香港由亂轉治重回正軌、齊心協力再創輝煌增添了強大正能量。

發言人指，本屆香港運動員的佳績彰顯了特區政府和社會長期重視發展體育事業的成效，此次香港體育健兒在東京奧運會上實現重大突破，必將進一步促進香港體育事業的發展。

國務院港澳辦發言人熱烈祝賀港隊取得佳績。（資料圖片）

發言人又指，中央一直關心和支持香港特區體育事業發展，內地和香港在多個項目的運動員培養、訓練和競技水平提高等方面不斷加深交流合作，「東京奧運會女子乒乓球團體比賽頒獎禮上五星紅旗與紫荊花旗在激昂的義勇軍進行曲中同時冉冉升起，是香港與祖國同心同行、共享榮光的歷史必然的又一生動寫照。我們期待並相信未來會有更多這樣的高光時刻！」

▼香港歷屆奧運獎牌得主▼

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▼香港女車神李慧詩奪銅▼

