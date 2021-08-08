港隊奧運創歷史佳績　林鄭：運動員成功非偶然　政府積極投放資源

東京奧運會今日（8月8日）閉幕，中國香港代表隊今屆取得一金兩銀三銅，成績破歷屆紀錄。特首林鄭月娥總結港隊表現時指，對運動員由衷敬佩，感謝社會各界對運動員的大力支持。

她又指，香港運動員在本屆奧運會的成功「絕非偶然」，還得力於其自身努力不懈、教練和各體育團體及總會的支持、家人的鼓勵、市民的支持、政府的政策支援等。



▼林鄭今早觀看「牛下女車神」李慧詩比賽及奪得銅牌▼



大篇幅回顧政府體育政策

林鄭月娥指，香港運動員在東京奧運會展示香港非凡實力，在5項運動項目中共取得一金、兩銀、三銅的歷史佳績，「我們都被所有運動員在比賽中的勇氣和毅力感動，多名運動員在賽事中打破香港紀錄或創出自身最佳成績。香港運動員的表現令全港市民引以為傲，我對他們致以衷心祝賀。」

她指，香港運動員在今屆奧運的成功絕非偶然，除了他們自身努力不懈，也因得到各教練和支援團隊的配合、體育學院、港協暨奧委會以及各體育總會的支持，而運動員家人的鼓勵和信任更是成功的關鍵。林鄭又感謝商界推出獎勵，特別是恒基地產贊助「恒基精英運動員嘉許計劃」，激勵運動員爭取佳績；並感謝本地大學及科研團隊，以科研成果協助提升運動員表現。」

港府首次斥資購入奧運轉播權，林鄭月娥指，市民的熱情投入對運動員十分重要，政府將轉播權免費交給本地5間電視台播放，「過去十多天，市民無論在家中、工作間、商場，甚至街上都為我們的參賽運動員打氣，是他們的精神支柱。」

林鄭隨後回顧特區政府的體育政策，包括重建體院和建設單車館、設立精英體育發展基金，為體院提供充足的財政資源、提供獎學金和學習支援、改善運動員的退役安排等。

她希望運動員在東奧的好表現，會為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，亦感染更多市民多做運動，特區政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。