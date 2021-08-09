東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績　感謝所有港隊運動員！

東京奧運圓滿結束，香港隊歷史性贏得1金2銀3銅共6面獎牌。張家朗在男子個人花劍摘金，何詩蓓就在兩項女子自由泳得到銀牌，女乒團體、劉慕裳及李慧詩再分別各贏得銅牌。

除了以上贏得獎牌的運動員，其他港隊選手都在奧運場上努力奮戰，儘管他們未能登上頒獎台，但都拼盡全力，希望在這個大舞台上展現最強的一面，讓世界看到香港運動員的實力。多謝你們！



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東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

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划艇

女子單人雙槳：洪詠甄排第23名

22歲的洪詠甄在初賽第3組得第4名，轉戰復活賽；她在復活賽第3組次名晉級入半準決賽。她在準決賽以第6名完成，轉戰C/D組準決賽，再以第6名完成，入到D組名次賽，第5名衝線，獲得總成績第23名。

洪詠甄在賽艇單人雙槳艇以第23名完成。（Getty Images）

體操

男子跳馬：石偉雄排第12名

29歲的石偉雄在資格賽造出14.274分，以第12名成為決賽的第2候補，最終未能在決賽上陣。

石偉雄出戰男子跳馬初賽，只能得決賽候補。（高詩琦攝）

田徑

男子110米欄：陳仲泓排第38名

30歲的陳仲泓排初賽第4組出賽，跑出14.23秒，排第8衝線；在初賽39名完成賽事的參加者當中，他排第38名。

8月3日，日本東京，陳仲泓出戰男子110米跨欄初賽，未能晉級。（高詩琦攝）

女子20公里競步：程小雅排第35名

34歲的程小雅造出1小時37分53秒的成績，在53名完賽選手中排第35位。

程小雅以1小時37分53秒衝線，以總排名35完成完成女子20公里競步。（香港田總圖片）

羽毛球

男子單打：伍家朗排第15名

27歲的伍家朗被列入C組，首場以2：0輕取墨西哥的蒙約斯（Lino Muñoz），但之後以0：2不敵危地馬拉的哥頓（Kevin Cordon），未能晉級淘汰賽，以第15名完成。

伍家朗不敵對手哥頓，無緣晉級16強。（高詩琦攝）

女子單打：張雁宜排第15名

28歲的張雁宜被列入J組，首場以2：1擊敗以色列的普莉嘉寶娃（Ksenia Polikarpova），但之後以0：2不敵仙杜（Pusarla Venkata Sindhu），無緣晉級淘汰賽，以第15名完成。

張雁宜在分組賽不敵仙杜，未能晉級淘汰賽。（路透社）

混合雙打：鄧俊文/謝影雪排第4名

26歲的鄧俊文及29歲的謝影雪被列入D組，首戰以2：1擊敗馬來西亞組合陳炳橓/吳柳螢，之後以0：2不敵中國組合王懿律/黃東萍，最後一分組賽贏德國的林斯富斯/靴德歷治（Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich），以小組次名晉身淘汰賽。

到8強以2：0淘汰英國組合艾利斯/羅倫史密芙（Marcus Ellis/Lauren Smith），惜4強以0：2不敵中國的鄭思維/黃雅瓊，轉戰銅牌賽。兩人以0：2負於日本組合渡邊勇大/東野有紗，未能站上頒獎台。

鄧俊文及謝影雪以混雙第4名完成。（美聯社）

單車

男子公路單車：蔡曉鋒未能完賽

25歲的蔡曉鋒未能完成全長234公里的賽事，成為41位未能完賽的車手之一。

蔡曉鋒（右四）未能完成男子公路單車賽。（港協暨奧委會）

🥉女子爭先賽：李慧詩得銅牌、李海恩排第28名

34歲的李慧詩在資格賽的計時賽排第9名，順利晉級首圈的24強。首圈面對立陶宛老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），她勝出入16強。不過，她在16強不敵英國車手馬真特（Katy Marchant），幸她在復活賽擊敗美國車手郭比（Madalyn Godby），晉身最後12強。

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到8月7日的比賽，李慧詩先在12強淘汰法國車手哥絲（Mathilde Gros），再在8強直落兩場擊敗英國車手馬真特（Katy Marchant）入4強。在8月8日早上的爭先賽準決賽，儘管她連續兩場失利，遭烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）淘汰，但她在季軍戰發揮優異，以場數2：0擊敗德國車手軒絲（Emma Hinze），贏得銅牌，為香港奪得今屆奧運第6面獎牌。

31歲的李海恩在爭先賽的資格賽計時賽以第28名完成，未能晉級之後的賽事。

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女子競輪賽：李慧詩排第8名、李海恩排第23名

李慧詩在競輪賽初賽第2組得第3名，儘管未能以頭兩名衝線直接晉級，但她在稍後舉行的復活賽贏後勁，以首名過終點打入半準決賽。她在半準決賽順利首名過關，但準決賽「坐包廂」只得小組第5位，之後轉戰7至12名的名次賽；她在名次賽以次名衝線，在這項賽事總成績為第8名。

李海恩在初賽第1組得第4名，轉戰復活賽，她再以第4名完成，未能「復活」，最後獲得23名。

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李海恩出戰女子競輪賽初賽。（高詩琦攝）

女子全能賽：逄瑤排第18名

26歲的逄瑤先後出戰捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽及記分賽。在捕捉賽，她炒車未能完成，被列為13位得16分。在記分賽，她未能完成，最後排第18名。

逄瑤在全能賽第一場的捕捉賽曾發生意外。（Getty Images）

女子麥迪遜賽：梁寶儀/逄瑤排13名

27歲的梁寶儀及逄瑤與愛爾蘭及日本的選手一樣未能完賽，並列第13名。

梁寶儀與逄瑤出戰場地單車女子麥迪遜賽。（Getty Images）

馬術

個人三項賽：何誕華排42名

32歲的何誕華與愛驅Tayberry在盛裝舞步被罰46.7分，之後越野賽被罰55.6分，最後在場地障礙賽被罰17.2分，合共被罰119.5分，在44位完賽選手中排名42位。

何誕華在場地障礙賽後，以第42名完成。（美聯社）

劍擊

🥇男子個人花劍：張家朗得金牌、蔡俊彥排第11名、張小倫排第34名

24歲的張家朗直入32強，以15：12淘汰法國的梅天尼（Julien Mertine），之後以15：3大勝意大利的科高尼（Alessio Foconi），在8強就以15：14驚天反勝俄羅斯的保路達捷夫（Kirill Borodachev）。在4強，他以15：10擊敗捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch），最後入到決賽，以15：11擊敗加羅索（Daniele Garozzo）封王。

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張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

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23歲的蔡俊彥直入32強，以15：10擊敗加拿大的雲哈士打（Maximilien van Haaster），但在16強以6：15不敵日本劍手敷根崇裕。至於36歲的張小倫在64強以14：15不敵德國劍手辛尼達（Andre Sanita）。

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蔡俊彥於東京奧運男子花劍16強出局。（高詩琦攝）

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張小倫首登奧運舞台，可惜首圈憾負出局。（高詩琦攝）

男子團體花劍：張家朗/蔡俊彥/張小倫/吳諾弘排第7名

香港在8強以39：45不敵俄羅斯奧委會，轉戰5至8名的名次賽，以38：45負於德國，之後他們對埃及贏25：21，獲得第7名。

對於張小倫，簡單一張大合照，最有價值了。（高詩琦攝）

女子個人重劍：江旻憓排第5名、佘繕妡排第33名、連翊希排第34名

27歲的江旻憓直入32強，她以15：11擊敗秘魯的卡特朗（Doig Calderon Maria Luisa）晉級，再在16強以15：8輕取波蘭的拿碧美亞莎（Renata Knapik-Miazg），但她在8強以10：15不敵俄羅斯的梅塔莎伊娃（Aizanat Murtazaeva）。

江旻憓8強出局，未能爭逐獎牌。（楊宇翹攝）

20歲的佘繕妡及26歲的連翊希同樣在64強止步，前者以11：15不敵新加坡的艾比度拉文（Kiria Tikanah Abdul Rahman），後者則以7：14負於梅塔莎伊娃。

佘繕妡首戰奧運會，首圈止步。（高詩琦攝）

連翊希（右）不敵新加坡選手，首輪64強出局。（Getty Images）

女子團體重劍：江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望排第7名

香港在8強以32：44不敵中國，未能入準決賽，轉戰名次賽。在5至8名的名次賽，香港先以31：42不敵美國，但之後以28：27力克俄羅斯奧委會，獲得第7名。

江旻憓﹑佘繕妡﹑連翊希及朱嘉望出戰女子團體重劍8強賽。（Getty Images）

高爾夫球

女子：陳芷澄排第50名

27歲的陳芷澄連續4日出戰高爾夫球賽事，表現是愈來愈好，她首日打出超標6桿的77；第二日打出超3桿的74；第三日打出低兩桿的69，到第四日打出低標1桿的70，總成績為超標6桿的290，在60名球手中以第50名完成。

陳芷澄最後一天打出低標準桿1桿，總成績高6桿完結。（美聯社）

空手道

🥉女子個人形：劉慕裳得銅牌

29歲的劉慕裳在分組賽順利出線後，在排名賽未能擠身前二位的金牌戰，轉戰銅牌賽。她在季軍戰得到26.94分，擊敗得26.52分的土耳其選手保辛（Dilara Bozan），贏得銅牌。

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劉慕裳出戰女子空手道個人形銅牌戰。（楊宇翹攝）

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游泳

女子50米自由泳：何詩蓓晉級準決賽後退出

23歲的何詩蓓在初賽第11組游出24.75秒，雖然排小組第7名，但在81名完成初賽的選手當中，她排第15位，獲得準決賽的資格，但她其後因傷宣布退出準決賽。

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何詩蓓50米自由泳本已晉級準決賽，但之後因傷退賽。（高詩琦攝）

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🥈女子100米自由泳：何詩蓓得銀牌

何詩蓓在初賽第6組游出52.7秒，刷新亞洲紀錄，以小組次名觸池，晉級準決賽。她在準決賽游出更快的52.4秒，再度刷新亞洲紀錄，以首名觸池，晉身決賽。在決賽，她再一次造出亞洲最快的時間，以52.27秒獲得銀牌，僅比澳洲泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）慢0.31秒。

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🥈女子200米自由泳：何詩蓓得銀牌

何詩蓓在初賽第3組游出1分56.48秒，晉級準決賽。在準決賽，她游出更快的1分55.16秒，獲得決賽資格。在決賽，何詩蓓更進一步，游出破亞洲紀錄的1分53.92秒，贏得銀牌，比冠軍的澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）慢0.34秒。

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女子100米背泳：歐鎧淳排初賽第26名

29歲的歐鎧淳在初賽第3組游出1分1.07秒，以小組第4名完成。在初賽41名完賽選當中，她的成績排第26位，未能晉級。

歐鎧淳出戰女子100米背泳。（高詩琦攝）

女子4x100米混合接力：黃筠陶/楊珍美/何詩蓓/鄭莉梅排初賽第13名

黃筠陶、楊珍美、何詩蓓及鄭莉梅組成的接力隊，在初賽第2組游出4分2.86秒，以小組第7名觸池。在16支參加初賽的隊伍中，她們排第13位，未能晉級決賽。

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香港游泳接力隊出戰4X100米混合泳初賽，港隊最終出局，完成今屆所有游泳賽事。（高詩琦攝）

女子4x100米自由泳接力：譚凱琳/鄭莉梅/歐鎧淳/何南慧排初賽第15名

譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧組成的接力隊，在初賽第1組游出3分43.52秒，以小組第7名完成。在所有初賽隊伍中，港隊排第15名完成，未能晉級決賽。

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香港隊特別起用兩名小將擔起頭尾兩棒，考考她們的膽量。（楊宇翹攝）

男子50米自由泳：何甄陶初賽排第32名

24歲的何甄陶在初賽第7組游出22.45秒，以小組第7名觸池，在全部73名初賽完賽選手中，他排第32名，未能晉身準決賽。

男子100米自由泳：何甄陶初賽排第34名

何甄陶在初賽第4組游出49.49秒，以小組首名觸池，但在全部70名完賽選手當中，他的時間排第34名，未能晉身準決賽。

何甄陶贏得小組首名，但最終無緣晉級。（美聯社）

男子馬拉松游泳10公里：方胤排第22名

18歲的方胤以1小時58分33.4秒游完10公里公開水域，比冠軍慢9分59.7秒完成，在24名完賽選手當中，他以第22名完成。

方胤出戰男子游泳馬拉松賽。（美聯社）

帆板

男子滑浪風帆RS:X板：鄭俊樑排第13名

27歲的鄭俊樑經過12場比賽後，分數為119分，在25名選手中排第13位，未能晉身獎牌賽。在12場比賽中，鄭俊樑有5場躋身前10名內，其中最好成績的是第1場，他以第3名完成。

鄭俊樑出戰男子滑浪風帆RS:X賽事。（Getty Images）

女子滑浪風帆RS:X板：陳晞文排第8名

30歲的陳晞文經過12場比賽後，可以晉級獎牌賽。她在獎牌賽以第7名完成，最終以95分，總成績排第8名。在之前12場比賽，她有10場的排名躋身前10名，當中在第12場以第3名完成。

陳晞文以8名完成本屆奧運。（路透社）

女子激光鐳射型單人艇：洛雅怡排第39名完成

20歲的洛雅怡一共比賽10場，分數為304分，總成績在44名選手中排第39位，未能晉身獎牌賽。洛雅怡成績最好的一場是第4場，她以第22名完成。

洛雅怡出戰女子激光鐳射型單人艇賽事。（路透社）

乒乓球

男子單打：林兆恒排第17名、黃鎮廷排第17名

24歲的林兆恒由首圈打起，連續兩圈打足7局，先以4：3淘汰波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador），之再以4：3贏印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。在第3圈面對日本球手張本智和，他則以1：4告負，未能晉級16強。

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林兆恒初戰奧運，殺入32強的成績已算不錯。（Getty Images）

29歲的黃鎮廷直入男單第3圈，但以局數1：4不敵中華台北的莊智淵，未能晉級16強。

黃鎮廷32強出局。（資料圖片／高詩琦攝）

女子單打：杜凱琹排第5名、蘇慧音排第33名

24歲的杜凱琹直入第3圈，先以4：2淘汰韓國球手申裕斌，之後在16強遇上荷蘭的埃蘭（Britt Eerland）再贏4：1。在8強，杜凱琹面對世界排名第1的中國球手陳夢，以2：4不敵，無緣4強。

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杜凱琹先取首兩局。（Getty Images）

23歲的蘇慧音直入次圈，面對西班牙球手蕭瑶茜，激戰55分鐘後以局數2：4飲恨，64強出局。

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蘇慧音以一把粉紅短髮迎戰。（路透社）

男子團體：林兆恒/何鈞傑/黃鎮廷排第9名

由林兆恒、何鈞傑、黃鎮廷組成的港隊，在16強連輸3場不敵法國，無緣8強。

黃鎮廷、何鈞傑及林兆恒出戰男子乒乓團體賽，16強止步。（美聯社）

🥉女子團體：杜凱琹/蘇慧音/李皓晴得銅牌

由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的港隊，在16強先以場數3：1擊敗巴西，到8強再贏羅馬尼亞3：1。不過，她們在4強面對日本，以0：3大敗，未能晉身決賽，轉戰銅牌戰。港隊以場數3：1擊敗德國，贏得銅牌。

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杜凱琹及李皓晴合作出戰雙打。（楊宇翹攝）

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混合雙打：黃鎮廷/杜凱琹排第5名

由香港「一哥」黃鎮廷及「一姐」杜凱琹拍檔，兩人在16強先以4：0輕取匈牙利的組合，但他們在8強以3：4不敵法國組合，無緣4強。

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香港隊混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹。（高詩琦攝）

三項鐵人

男子：奧斯卡排第33位

21歲的奧斯卡以1小時48分55秒完成三項鐵人，比冠軍慢3分51秒，在49名完賽選手中，他排第33名。

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港將奧斯卡（Oscar Coggins）出戰三項鐵人賽。（美聯社）

另外，場地單車的楊倩玉、乒乓男團的吳柏男及乒乓女團的朱成竹為團隊後備，未有上陣。

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