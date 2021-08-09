李永達離港掀黨內爭拗　尹兆堅暗批梁翊婷、蘇逸恒「機會主義者」

民主黨副主席李永達日前離港赴英國倫敦，民主黨中委蘇逸恒其後在社交平台發文稱「叫人衝，自己鬆」，民主黨副主席梁翊婷被指在Instagram、只限密友觀看的限時動態中稱「不負責任，不知所謂」，兩人疑似暗指李永達。

因民主派初選案正還押的民主黨尹兆堅，其Facebook 晚上（9日）貼文，不點名批評有人是「機會主義者」，立場前後反覆，又暗批梁翊婷這半年沒為黨分憂，「仲結黨結派鑿沉船、拖後腳，而家仲要出嚟抽水？呢群一丘之貉，唔好迫我開名揭你底牌！」



尹兆堅：不知道李永達面對甚麼狀況或威脅

據了解，尹兆堅今日托探望他的人記下相關內容，發布至其Facebook。貼文引述尹兆堅稱，不知道李永達面對甚麼狀況或威脅，但心中只有憂慮和祝福，希望對方能平安，「寫得出『叫人衝、自己鬆』的契弟，你最無資格發言！」

他又疑似批評蘇逸恒是「機會主義者」，斥其立場前後反覆，稱對方「時激時縮」，說到底就是看形勢，「咁硬淨就唔好倡議去『完善』選舉做花瓶啦！夠膽就威到尾吖，反對配合劇情，真硬淨有骨氣，得唔得？」

疑批梁翊婷半年來沒為黨分憂

尹兆堅暗批二人這半年沒為黨分憂，「忍你好耐，請你唔好再扮堅持、扮硬淨！話自己頂到尾，食哂定心丸出嚟話唔辭職，好難睇！」尹兆堅又批評對方「結黨結派鑿沉船、拖後腳。依家仲要出嚟抽水？呢群一丘之貉，唔好迫我開名揭你底牌！」他最後在hashtag稱「我唔開哂名講粗口已好克制」、「黨到底有幾個副主席」。

民主黨就是否參選一直意見分歧，今年6月補選成為副主席李永達，一直表明該黨不應參選。近日政圈流傳，若民主黨最後決定不參選，被視為「參選派」的年輕區議員，包括副主席梁翊婷、中委蘇逸恒等，或會另謀出路成立新組織。