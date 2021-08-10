東京奧運︱再撥公帑購奧運播映權？　林鄭：如事前公開必被抬價

東京奧運前天（8日）閉幕，港隊取得一金、兩銀及三銅佳績，政府破天荒購入東奧版權，予五家電視台轉播奧運，全港市民可免費睇奧運。被問到政府會否再斥公帑購買2022年杭州亞運、2024年東京奧運及明年卡塔爾世界盃播映權時，林鄭稱須總結是次破例購入播映權的效益，認為購買播映權除了考慮觀賞性外，亦要考慮對香港體育發展有何正面效益。

林鄭又稱，若要購買相關運動盛事的版權，談判過程必須保密，否則會被抬價，「當有人知道你哋（政府）一定要買，又點會有得傾，啲價錢一定無得傾，條件一定有咁辣、得咁辣，如果話俾你聽嘅時候，已經係買咗（嘅時候），就唔會預先大鑼大鼓話我哋會買。」



林鄭指市民免費睇奧運 對運動員有激勵作用

林鄭月娥稱，從傳媒報道可知，購入播映權對本港運動員有激勵作用，因港人打氣畫面隨處可見，激勵運動員表現。她指，購買奧運播映權的爭議較少，運動員表現既高水準，市民亦有投入感和親切感，但購買播映權除考慮觀賞性外，亦要考慮對香港體育發展有何正面效益，「如果有香港運動員參加、有機會攞牌，亦都係會考慮嘅因素，香港喺亞運成績愈來愈好，一屆比一屆好，呢個亦係屆時會考慮嘅因素。」

林鄭續指，購買東京奧運播映權的決定，早於2019年5月在內部敲定，當時亦無對外公布，因談判過程必須保密，否則會被抬價，「當有人知道你哋（政府）一定要買，又點會有得傾，啲價錢一定無得傾，條件一定有咁辣、得咁辣，如果話俾你聽嘅時候，已經係買咗（嘅時候），就唔會預先大鑼大鼓話我哋會買。」

至於明年初在北京舉行的冬季奧運會，林鄭指已有電視台購買播映權，不急於處理問題，仍有時間聆聽市民意見。對於有國家以「聲援香港」為由，提出杯葛北京冬奧，林鄭引述國際奧委會主席巴赫所言「運動就是運動」，認為不應把體育政治化，又指奧運精神就是團結，她反對任何杯葛或政治化體育的行徑，希望無人會杯葛北京冬奧，並會予出戰冬奧的香港運動員必要的支持。

被問到會否邀請中國金牌運動員訪港，林鄭月娥指由於新冠肺炎疫情，加上全運會緊接舉行，因此本港暫未有計劃舉行相關類型的祝捷活動，但若有中國獎牌運動員來港分享經驗，屬非常開心的事。

▼2020東京奧運香港獎牌得主▼

