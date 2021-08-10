林鄭公布5項支援體育措施　2024建成體院新大樓　推動體育產業化

本屆東京奧運，港隊取得1金2銀3銅的歷史性佳績。特首林鄭月娥今日（10日）出席行政會議前見記者，公布5項支援體育新措施，包括提早在2024年6女建成新的體育學院大樓，包括擴展劍擊館、大運動科學及醫學中心、額外住宿設施等，政府將向立法會申請9億9千萬撥款。

另一重點措施是與馬會慈善信託基金成立3億元的運動員「能力提升基金」，用於科研、醫學研究及增購器材；亦會加入「產業化」、「專業化」的政策目標等。她否認政府推動體育是「三分鐘熱度」，認為體育需要長時間推動。



林鄭月娥表示，17天東奧可說掀動全港市民的心，她和市民一樣激動振奮，香港今次的成績是歷史性的，香港人應以此為傲；5個電視台共有2,000多小時奧運廣播時間，全城氣氛很幟熱，但希望市民對運動的熱情不減，運動員接下來要準備全運會，希望屆時可親自到陝西打氣；2022年初的北京冬奧、9月的杭州亞運、2024年的巴黎奧運，也希望有更多市民支持香港運動員。她又指，現時體育學院有1,300名運動員，500人屬全職，這比起其2006年當民政事務局常任秘書長時，已多出很多。

林鄭公布5項新的支援體育措施：

1. 加快建體院新設施大樓，將可增加淨作樓面面積9,000平方米，日後可有更大劍擊館、擴大運動科學和醫學中心、特設日間休息中心，希望可提早兩年落成新設施大樓，2024年可落成。據體院主席林大輝所指，有機會於2024年6月啟用，民政事務局局長將提早在今年10月本屆立法會休會前，申請新增的撥款，達9.9億元。

2. 透過馬會慈善信託基金，成立「能力提升基金」，加強運動科研、醫學、先進器材，備戰未來3年各大體育盛事，總額3億元，政府與馬會各負擔一半，傷殘運動員可同樣受惠。她鼓勵各大學也做更多相關的大數據研究，希望在未來幾年增加香港運動員競爭力，她感謝馬會作為香港體育的重要支柱，一向不會吝嗇，昨晚致電馬會主席時，對方也即時通過董事局同意投放相關基金。

▼2020東京奧運香港獎牌得主▼



+ 22

3. 促進體育運動員薪火相傳，在學校層面強化，給學界更多支持，因現時學界體育聯會有很多體育項目，找到很多精英運動員。民政局會連同教育局，盡快檢視如何加強體育投入，支持學界辦更多活動，亦希望啟德體育園於2023年落成時，學界有更多設施可用。

4. 更好照顧全職運動員的求學需要。政府會要求學資會下的8大院校，提供更多彈性學習安排，喜見現時各大學校長都很支持，現時有170名現役運動員在各大學就讀。1996年成立的運動員基金，會繼續向運動員提供獎學金，令家長更放心讓有潛質的子女投身體育。

5. 推動體育專業化、產業化：啟德體育園於2023年落成後，希望社會大眾對運動投入更高，例如在教練、裁判以外，也有更多專業的事業、產業，稍後民政局局長將主持工作小組，與商界、體院檢視人力發展需求，目標是在普及化、精英化、盛事化以外，促進體育的專業化、產業化。

▼香港歷屆奧運獎牌得主▼



+ 11

徐英偉未正面回應港超問題

《香港01》記者於答問環節，問及如何證明政府對體育的支援不是「三分鐘熱度」，精英運動員的門檻又會否太高；港人最喜歡的足球方面，港超聯連開季都成問題，如何解釋。

林鄭回應指，政府推動體育「肯定不是三分鐘熱度」，需要長時間的推動，硬件方面政府投資以10億元計，只要有市民的支持，體育的熱度一定可持續下去；至於精英運動員的門檻，她同意基於疫情，運動項目不便，或可短期內就門檻作一些檢視，但強調門檻是「專業去看」，不是政府「話晒事」。

民政事務局局長徐英偉回應足球問題時，未有正面提到港超問題，只表示政府重視足球員的訓練、社區隊的支援、硬件場地等。