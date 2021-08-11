選委會｜天主教40人爭10席　潘焯鴻參戰：拒爭建制票　交天主決定

選委會界別分組選舉提名期上周五（6日）展開，宗教界等多個界別出現競爭，當中天主教香港教區所佔的10席，昨（10日）共有40人報名參加，包括沙中綫醜聞「吹哨者」、曾宣布代表「希望聯盟」參選去年立法會選舉的中科興業董事總經理潘焯鴻。另外前人大代表張俊勇、前全國政協委員藍鴻震等人都有報名。基於參加人數多於該團體獲分配的席位，須由宗教界的選舉主任抽籤決定哪10人成為選委。

潘焯鴻接受《香港01》查詢時表示，並不抗拒新選舉制度，「唔會因為咁咩都放棄」，希望代表另一種聲音。他指，新制下選委會不少界別的指定團體選民屬建制派，明言不欲向建制派爭取選票，因此決定嘗試循宗教界晉身選委會，「交由天主決定。」



潘焯鴻：最大立場是港人利益

新選舉制度下，屬第三界別的宗教界沿用以往安排，所佔的60席由六大宗教團體各自提名10席，團體包括基督教協進會、天主教香港教區、中華回教博愛社、道教聯合會、孔教學院及佛教聯合會。

若獲提名人數多於所佔席位，各宗教團體有不同處理方式，例如天主教香港教區會在確認獲提名的天主教徒身份後，會將名單轉交宗教界的選舉主任，若獲提名人數多於10人，選舉主任會根據條例，在指定日期和教區代表見證下，抽籤決定誰人成為選委。

截至昨日，天主教香港教區獲提名名單共有40人，競爭激烈，當中有不少政商界人士，包括曾代表「希望聯盟」宣布參選去年立法會選舉的潘焯鴻。他接受《香港01》查詢時指，希望將另一種聲音帶入選委會，強調不會因為修改選舉制度而甚麼也放棄。

他稱，其他界別的團體選民「唔係紅就係藍」，形容自身「無得爭取」，亦不希望向建制派爭取選票，故參加宗教界，「交由天主決定」。他提到，即使天主教香港教區選委由抽籤決定，也要經過資審會審查資格，強調自己並非立場先行，一直「河水不犯井水」。

被問到政治立場，潘焯鴻說他最大的立場是維護香港人的利益，凡是出賣香港利益的人「個個都鬧」，又批評有建制派「鬥左」、「撈政治油水」，希望可以不持政治立場分析事件。