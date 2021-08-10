選委會︱新思維狄志遠湊夠數周三報名：社福機構避政治多不願提名

選委會選舉繼續接受報名，新思維狄志遠明日（11日）將召開記者會，宣布報名參加選委會社會福利界選舉。狄志遠早前指，自己未取得任何提名，他今日（10日）表示已取得了4個機構的提名，連同明早再取得一至兩個提名，將符合報名所需5張提名的資格。

狄志遠解釋，不少社福機構都因為避免涉足政治，而不希望參與提名，加上該界別團體票投票人只有144個，令爭取足夠提名變得更困難。他提到，其他新思維原本有意欲參選選委的人士已「打退堂鼓」，由他一人代表新思維參與。



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原計劃3至5人出選 其他人均打退堂鼓

狄志遠透露，自己爭取提名期間，發現不少社福機構都因希望避免涉足政治，而不願提名。他解釋，機構不管提名哪個政治立場的人都會被批評，加上不少機構的提名人可能都是機構董事，實際上可能是律師或其他業外人士，不同與其他日常有接觸的社福界中人，有感爭取提名較以往困難。

新思維原本計劃派共3至5人參加今次選委會界別，除了狄志遠的社福界，亦打算進軍新的科技創新界。不過他透露，有關成員在爭取提名時同樣面對困難，故他們全部已經放棄，只有由他一人作代表，強調他們在新的選舉制度下志在參與。