選委會︱湯家驊選法律界　指大狀公會與京關係欠佳　拒評林鄭連任

選舉委員會界別分組選舉提名期今（10日）踏入第4日，繼續有不同界別人士報名參選。行政會議成員、資深大律師湯家驊下午與大律師麥慶歡現身政總，遞交提名表格。湯家驊說，看到大律師公會的執委近年與政府及中央的關係不太好，認為更需要有人代表業界表達聲音和訴求，故決定參選。

湯家驊早前接受傳媒訪問時，表明支持特首林鄭月娥連任，被問到是否仍支持對方，他稱上次事件已引起大風波，故不便評論。對於特首條件，湯家驊認為，特首需發展香港經濟、確保香港核心價值獲保護、維護國家安全等，工作並不容易，並非每個人都做到。



湯家驊：香港作為國際金融中心 或要更詳盡條文處理立法工作

被問到一旦當選選委，會否提名民主派參選立法會，湯家驊稱給予提名與否，主要視乎人選，而非黨派，他認識部分民主派人士，亦熟悉他們背景。

律師會將於月底改選，倘「開明派」全取5個席位，將掌握律師會主導權，「專業派」擔心政府會收回律師會權力。湯家驊稱不會評論律師會改選，但認為政府不會收回業界的自我監管權，「看不到律師會和大律師公會做了甚麼，要令特區政府採取一些行動去處理這兩個專業團體。」他相信所有專業團體都會秉持為業界發聲，並非為個別成員的政治立場發聲。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，支持透過本地立法方式在港實施《反外國制裁法》，認為做法較穩妥，亦可避免有另有用心的人藉機炒作。湯家驊認為，《反外國制裁法》屬外交事務，並非香港範圍內可控制的事。他強調中央通過一條全國性法律，香港有憲制責任配合。

湯家驊又指，中央現時從原則性角度進行立法工作，至於香港作為國際金融中心，是否應有更詳盡條文處理，相信特首及政府會再檢視。