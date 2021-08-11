郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎　主辦方：嚴謹、非暴力地保衞法治民主

現身處加拿大的前法律界立法會議員郭榮鏗，昨日（8月10日）獲英聯邦律師協會（CLA），頒發第5屆英聯邦法律會議法治獎（Commonwealth Law Conference Rule of Law Award）。主辦方發表的聲明指，頒發該獎項是「肯定郭榮鏗對法治的貢獻」。



郭：深感榮幸、多謝香港人

CLA聲明提到，郭榮鏗一向以嚴謹、非暴力方式保衞法治及民主，關注弱勢社群權益，在任香港立法會議員期間，一直通過各種平台倡導民主，為法治和香港司法獨立發聲，「當香港政府建議修例將反對派人士引渡到中國內地，司法獨立受到威脅時，發起和平的法律界靜默遊行」。

聲明又指，郭榮鏗因阻礙《國歌法》在香港立法會通過，面對「當局不斷升級的報復，面臨被逮捕的風險，現時已離開香港」。

郭榮鏗於社交網轉載相關聲明，對獲獎「深感榮幸」，又留言指「多謝香港人」。

郭榮鏗曾為公民黨成員，於2012年當選法律界立法會議員，去年立法會內會風波，郭榮鏗因拖長內會選主席程序，被港澳辦及中聯辦點名發炮批評。去年11月，郭被特區政府取消立法會議員資格，其後有消息指他在去年11月底已離港。至今年4月，郭榮鏗宣布退出公民黨，亦有傳媒報道他打算重新入籍加拿大。