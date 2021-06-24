郭榮鏗離港後首公開演講　批國安法損害法治　無罪推定說法空洞

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-24 00:11

已宣布退出本港政壇、早前到加拿大定居的前法律界立法會議員郭榮鏗，離港後首度公開演講，他在紐約市律師公會（New York City Bar Association）的網上研討會上表示，《國安法》嚴重影響本港法治及法制，《國安法》條文雖然提及保障人權與無罪推定原則，但在保釋規定下，被告獲保釋非常困難，變相未審訊先關柙約兩年，「無罪推定說法，對身在牢獄的人而言非常空洞」。 他說，香港法庭可能仍然獨立，但法庭難以偏離《國安法》框架行事，裁決難以套用基本人權準則。他又指，在目前政治環境下，預計海外法官不會獲准參與《國安法》，惟對香港法治作用影響有限。

指《國安法》被告難保釋 法庭難套用基本人權標準

郭榮鏗表示，《國安法》被告要獲保釋非常困難，形容等同將大陸法及普通法合併，包括大陸法無保釋，及本港容許控方押後以準備案件等元素。他又提到，民主派初選案中，被告在審訊前基本上要被囚至少兩年。

郭榮鏗提到，按照本港法律制度，本來行政機關所有行為也可被司法覆核，但《國安法》下國家安全委員會的決定不受司法覆核挑戰，亦不能被質疑，「國安法大過所有事，大過法庭、大過《基本法》，大過基本人權。」他認為，《國安法》的框架令法庭會作出牴觸《基本法》與普通法原則的決定，而法庭不能挑戰《國安法》，不能質疑《國安法》違反《基本法》，亦不能套用基本人權標準。

稱《國安法》控罪模糊 將影響商界、金融界

他指，法庭對民主派人士、前議員及《蘋果日報》總編輯等套用相等於恐怖分子的準則，拒絕他們保釋，又指《蘋果日報》在未經審訊前已被凍結資產，認為國安法模糊的控罪會影響商界及財金界。他又認為，由中央和特區政府定義何謂國家安全，而內地國安法除針對反恐及極端主義，也涉及對經濟和金融等範疇。

《國安法》第一章第四條，列明「香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特別行政區居民根據香港特別行政區基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。」