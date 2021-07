郭榮鏗出任哈佛甘迺迪亞洲學人　發表論文探討國安法影響

已離港前赴加拿大的前公民黨立法會議員郭榮鏗,出任美國哈佛大學甘迺迪學院亞洲學人。哈佛大學網站介紹郭榮鏗為公民黨創黨成員,2012年當選為法律界立法會議員,在任期間關注香港的公義、人權和司法獨立,並為特殊教育需要學童爭取更多資源和政策。

網站提到,郭榮鏗活躍於國際遊說工作,曾到訪美國和歐洲,與當地政府官員、政客及非政府機構講述香港情況,亦是2019年港府修訂《逃犯條例》的主要反對者。



根據哈佛大學網站,郭榮鏗本月與另一位學者 Elizabeth Donkervoort發表題為《The Risks for International Business under the Hong Kong National Security Law》的論文,探討《港區國安法》對國際貿易以及香港法律制度,尤其是民事法律的影響。

郭榮鏗去年11月被特區政府取消立法會議員資格,其後有消息指他在去年11月底已離港。至今年4月,郭榮鏗宣布退出公民黨,亦有傳媒報道他打算重新入籍加拿大。