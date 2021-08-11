01消息：李嘉誠不參選選委　只繼續公益事業　商界選委會勢力驟降

選舉委員會界別分組選舉下月舉行，提名期周四（12日）結束，消息人士透露，長和系資深顧問、地產及建造界選委李嘉誠，不會參選選委，他於2018年退休時，已表明只會繼續公益事業。

李嘉誠不再參加選委會，意味他無法在明年特首選舉中提名及投票，有商界中人說，選舉大改制後，傳統商界在選委會影響力明顯減退。至於李嘉誠長子、長和主席李澤鉅，料循全國政協界別成為當然選委。



上屆拒直接表態撐林鄭 提「女媧補天」

選舉事務處上周開放正式選民登記冊，根據資料，李嘉誠及兩名兒子李澤鉅、李澤楷，分別透過不同界別以「獲授權代表」身份成為選民，其中李嘉誠以長江實業集團有限公司獲授權代表，成為地產及建造界選民。但消息人士指，李嘉誠不會參選今屆選委會。

李嘉誠曾任多屆選委，在政商界地位舉足輕重，其政治取態往往最受關注，例如2012年特首選舉「唐梁之爭」，李嘉誠高調支持唐英年，他曾透露在選舉前兩星期，已知唐英年不會勝出，「但我依然投佢，我有個原則，我老早應承咗，結果中途變卦，所以我今次（指2017年特首選舉）堅定唔提名。」

至上屆特首選舉，林鄭月娥、曾俊華競逐特首寶座，李嘉誠拒絕表態支持任何人，但他曾指希望新特首可像「女媧補天」般，解決社會撕裂等人為問題，似是弦外之音。

上屆特首選戰期間，李澤楷曾開腔支持林鄭，但李嘉誠堅持不表態。(資料圖片)

截至昨日（10日），長和系至少有兩人報名參加選委，包括長實集團執行董事趙國雄、香港電訊集團董事總經理許漢卿。趙國雄昨日隻身到政府總部報名，被回到李嘉誠會否參選時，他僅稱：「你問返李生。」

至於李嘉誠兩名兒子，本身是全國政協常委的李澤鉅，料循政協界別成為當然選委。二子李澤楷於2016年循香港僱主聯合會界別，自動當選成為選委，截至昨日未見他報名。

地產及建造界暫時有7人報名，包括合和實業主席胡應湘、趙國雄、孔祥兆、馮國強、曾慶祥、李恒頴及廖聖鵬。