鄉議局晤林鄭月娥　冀放寬祖堂地限制　與其他機構合作發展

新界鄉議局今日（11日）向行政長官林鄭月娥提交施政報告建議書，以「完善祖堂制度、活用新界土地」為主題，向政府提出多項土地建議措施，希望可以在平衡原居民利益的同時釋放更多土地供應。



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鄉議局主席劉業強指，一直支持政府善用新界土地去增加房屋供應，解決香港一直以來深層次的社會矛盾。因此鄉議局要求政府批准祖堂與其他機構共同合作發展土地，而鄉議局則保留項目的權益以繼續獲取收益，這樣可以增加私人住宅單位的供應。政府亦都可以考慮徵收祖堂用地用來興建房屋，但需要考慮現金以外的補償方案。劉業強亦指鄉議局對降低出售祖堂地門檻的建議持開放態度，局方將會充分諮詢不同持份者的意見再作決定。

支持新界北發展 加深與深圳經濟交流

劉業強指，發展新界北口岸經濟帶，有利香港和深圳的經濟交流，把握內地發展的機會。例如打鼓嶺地區有超過600公頃的土地可以發展，呼籲政府應該把握國家「十四五」規劃帶來的機遇，提升香港的長遠競爭力。另外，鄉議局支持政府開放沙頭角禁區，有助刺激本土經濟和改善居民生活，長遠增加土地供應，但前提是需要提升社區設施以配合未來人口發展的需要。

劉業強指，鄉議局一直支持香港社會發展，因此積極向行政長官提交施政報告建議書。他形容今天與林鄭月娥的會面氣氛十分正面和友好，強調林鄭積極回應他們的建議。被問到鄉議局會否支持林鄭月娥連任，劉業強未有正面回應，又補充指會選擇想法相近的行政長官候選人。