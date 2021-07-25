陳茂波：北面靠近港深邊境土地有發展空間　需檢視發展計劃

香港土地供應短缺問題嚴重，財政司司長陳茂波接受訪問時提到，與深圳接壤的香港北面土地，需要重新檢測，以確認是否有更多地點可發展興建房屋及推動商機，並促進中港發展。他認為，文錦渡管制站的邊界土地有潛力再發展，以增加物流用地，但現階段討論發展規模屬言之過早。



陳茂波接受《南華早報》專訪表示，香港北面與深圳連接，有不少發展空間可探討，現時需要檢視北面地區的發展計劃，以識別可發展的用地，促進中港互動。他表示，由於需要保育濕地，因此一些面積較細的土地，亦應重新檢視，以解決土地短缺問題。

陳茂波認為要檢視香港北面的發展計劃。（資料圖片／李澤彤攝）

香園圍口岸去年啟用，不過由於受疫情影響，暫時只提供貨運通關。陳茂波表示，由於該處兩地交通改落，其實有條件發展改善。另外，他認為文錦渡管制站的整個邊界位置，其實同樣值得檢視，以增加物流業用地。他續稱，部份相關用地、設施老化，認為經研究後或可釋放土地潛力，不過未有透露詳情，現階段過早討論發展規模。