選委會僅13個界別有競爭　與上屆比大減10個　有人突趕尾班車

選委會選舉提名期今日（12日）結束，是北京出手改革選舉制度後的首場選舉。根據選舉事務處資料，40個界別分組中，只有13個分組有競爭，即參選人數比選委席位多需投票選出選委，比2016年的選舉23個分組有競爭大減。

須進行選舉的界別分組包括勞工界、社福界、保險界、教育界等，值得注意的是，有多個分組原本已「齊章」，但突然在最後一日有人報名參選，包括法律界、中醫界、港九新界分區委員等。

政府晚上公布，提名期內共接獲1016人報名，競逐967個選委席位；另有40人獲提名成為選委。



在新選舉制度下，選委會人數由以往1200人增加至1500人，當中362個是當然委員、156席由提名產生、982席需投票選舉產生。另外，原有選委會四大界別，在新選舉制度下增加至五個，界別分組亦由原本35個增加至40個。

不過今屆有15人以人大代表、政協身份，成為各自界別的當然委員，令當然委員數目增至377人、選舉產生選委減少至967席。這15人包括商界（第一）的王冬勝；金融服務界的李月華；酒店界的胡文新；地產及建造界黃志祥；教育界黃均瑜；醫學及衞生服務界李國棟；社會福利界的王䓪鳴、李家祥和陳勇；體育、演藝、文化及出版界的鄭禕；科技創新界楊建文；同鄉社團界的吳換炎、周群飛和龔俊龍；基層社團界別的潘蘇通。

在全部40個界別中，有36個界別有選舉產生席位，最終有1016人報名競逐967個席位。在民主派杯葛下，多個專業界別只有建制派參選，最終36個需選舉界別中，只有13個界別報名參選人數多於選委席位，需於9月19日投票選出選委，包括：

需進行進舉的13個界別分組



商界（第三）

勞工界

社福界

保險界

教育界

金融服務界

醫學及衞生服務界

中醫界

法律界

科技創新界

建築、測量、都市規劃及園境界

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界



林鄭友好最後一日報名

值得留意的是，上述13個別中，至少7個界別最後一日有人報名。其中佔80席「新界分區委員會」，截至昨晚「剛好」有80人報名，但現任西貢區滅罪會主席、曾為林鄭月娥助選的吳仕福，連同沙田分區委員會副主席劉德榮一同報同，最終有82人報名爭80席，需於下月進行投票；「新界分區委員會」亦有類似情況。

法律界方面，原本已有15人參選名單，競逐15個選舉產生席位，但今日突然再多一人報名，該人為律師白濤。

2016年選委會選舉有35個界別分組，民主派以「300+」取得逾300席選委為目標，搶攻多個界別，最終有23個界別分組出現競爭。選舉改制後，今屆選委會增至40個界別分組，當中只有13個屬有競爭選舉，涉及的界別分組大幅減少。

對比上屆2016年選委會選舉，今次選委雖有競爭，但每個界別的激烈程度大減。2016年會計界有62人爭30席，今屆有15報名與席位相同，毋須競爭。

社福界競爭最激烈 平均1.9人爭1席

競爭最激烈是社會福利界，由於王䓪鳴、李家祥和陳勇基於人代、政協的身份，成為自身界別內的當然委員，因此選舉席位減至只有12席，但有多達23人競爭，平均1.9人爭1席，參選者包括非建制派狄志遠、西貢區議會主席周賢明。

醫學及衞生服務界亦競爭激烈，扣除政協李國棟後餘下14個選舉席位，現有24人競逐，平均1.7人爭1席。