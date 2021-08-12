選委會提名結束！北京已掌近900鐵票　特首選舉可「一錘定音」

北京修改選舉制度後首場選舉，選委會界別分組選舉提名期今日（12日）下午5時結束。據《香港01》統計，多個界別分組組成中，北京和港府擁有實質控制權的票數，合共已達877票，即已超過選委會1,500人的一半，即特首當選門檻，安全系數極高。



政府晚上公布，提名期內選舉主任共接獲1,056份提名表格，包括由選舉產生的1,016份候選人提名表。根據統計，40個界別分組中，只有13個分組有競爭，9月需投票選舉，涉及364個席位。換句話說，1136個毋須投票的議席中，包括877張北京鐵票，而其餘259人相信絕大部份都是傾向中央、獲中聯辦開綠燈任選委者。



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▼提名期最後一天 商界人物趕赴報名▼



北京、港府可直接或間接控制877票

新一屆選委會增加1,500人，分成五大界別，40個界別分組中，加入大批「國家隊」，例如第五界別新增「全國性團體香港代表」，佔110席；以往由民主派佔優的第二界別（專業界），全部由個人票改為團體票，並於法律界、會計界等分組加入國家組織相關的港人代表，這些都可被視為北京或特區政府可掌握／有能力影響之席位，具體包括：

1. 整個第五界別。即港區全國人大代表、全國政協委員、有關全國性團體香港成員的代表，共300席，其中人大政協的190席為當然委員，不用選舉；全國性團體110席經選舉產生，截至昨日報名人數剛好為110人。



2. 第四界別中的「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」（76席），以及「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」（80席）。 兩者的成員都由民政事務總署署長委任。



3. 第四界別中，透過指定團體提名產生的「內地港人團體的代表」（27席）。



4. 第三界別中的「同鄉社團」（共60席，有3席由當然委員擔任，其餘57席由選舉產生）。



5. 第三界別中的「基層社團」（共60席，有1席由當然委員擔任，其餘59席由選舉產生）。



6. 第三界別中，漁農界（共60席）、勞工界（共60席），都是傳統親中界別，歷屆緊跟中央「指揮棒」投票。



7. 第二界別中，有部分席位透過指定團體提名產生，或基於職位而擔任當然委員。其中：



- 會計界有15席經由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家提名產生

- 中醫界有15席由世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生

- 法律界有6席為當然選委，於香港基本法委員會中產生；另有9席由指定團體提名

- 體育、演藝、文化及出版界，15席由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會有限公司、香港出版總會有限公司提名

- 科技創新界，15席由中國科學院或中國工程院香港院士協商提名產生

- 教育界11名大學校長任當然委員

- 建築、測量、都市規劃及園境界中，有11名法定機構或諮詢委員會的主席由政府委任，同時擔任當然委員

- 工程界中，有14名法定機構或諮詢委員會的主席由政府委任，同時擔任當然委員



8. 第一界別中的「商界（第三）」（共17席），前身是中國企業協會。



9. 第一界別中的「中小企業界」（共15席）。



10. 以人代、政協身份，成為原所屬界別當然委員、佔去經選舉產生席位的人士，共15人，散落在多個界別中。但由於同鄉社團、基層社團的當然委員，在上方已計算在內，故此須減去4人，共11人。



2017年特首選舉，林鄭月娥以777票當選特首。（資料圖片）

鐵票過半 足夠篤定特首人選

將上述界別的席位加起來，共有877席北京、港府擁有控制權，已超過選委會總數的一半，即特首當選門檻。日後北京只要「一錘定音」，決定特首人選，手上鐵票已有足夠能力篤定某人當選，毋須擔心不夠票。

▼罕有非建制派 狄志遠報名參選▼

