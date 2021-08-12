持續更新．選委會｜提名期最後一日　王冬勝率總商會代表參選商界

選委會界別分組選舉提名期今日（12日）踏入最後一天，香港總商會主席王冬勝、經民聯立法會議員林健鋒今早率領總商會代表參選商界（一），參選人士包括總商會副主席周維正、總裁梁兆基、香港南洋商業銀行有限公司副董事長陳細明等。



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獨立建築師符展成戰建測界 望百花齊放

梁兆基指出，會代表香港總商會繼續服務市民，提到過往商會向全港市民提出抗疫抽奬計劃，又向青年提供大灣區就業計劃，一直致力服務社會。他強調，未來會繼續向業界提供支援和服務。

截至昨日（8月11日）晚上，已報名參選商界（一）的名單：



吳宗權（會德豐主席）

金澤培（港鐵行政總裁）

阮蘇少湄（中電副主席）

余鵬春（裕華國貨總經理）

BRADLEY Guy Martin Coutts

林凱章（永和實業總經理）

伍俊達

馮玉麟（數碼通集團副主席及執行董事）

施熙德（長和執董兼公司秘書）

霍啟山（霍英東集團副總裁）



建築師符展成以獨立身份參加建築、測量、都市規劃及園境界別選舉委員會選委。被問到為何沒有和先前團體合作參選，他指以個人身份參加可以更獨立地表達更多意見，亦都認為選舉應該要百花齊放。

他形容對自己參選有勝算。被問到對特區政府施政的意見，符展成指社會的確存在怨氣，尤其是房屋問題。他認為施政者需要「貼地」和現實地認識社會問題。他亦都希望行業未來有更多年輕人加入，令到社會可以不斷接軌。

截至昨日（8月11日）晚上，已報名參選建測規園界的名單：



呂慶耀

黃浩明

林雲峯

陳旭明

林力山

陳澤華

周偉強

黎定國

何力治

呂浩源

劉文君

賴旭輝

何鉅業

黎漢群

盧鎮威

王寳龍

