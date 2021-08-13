721被告鄧懷琛提上訴　「華記」街站聲援　老人突稱：我有份打

721元朗白衣人暴動案上月底宣判，六人罪成被判囚三年六個月至七年，被判重囚七年的燒烤場東主鄧懷琛日前提出向法院提出上訴。

建制KOL、人稱「華記」的楊官華與珍惜群組李壁而今天（13日）在元朗擺設街站，收集聯署聲援鄧懷琛及其家人，其間一名老人接受「華記」訪問時竟稱：「我有份打！」李壁而聞言和應：「大家睇唔睇到，連個老人家都識守護家園，唔通你拉佢呀，你哋（反修例示威者）嚟（元朗）撩事鬥非，嚟到我哋門口。」老人續稱：「無錯！入我哋村喎，我梗係打啦！」

《香港01》正就事件向警察公共關係科查詢。



「華記」解圍：大家唔好當真

「華記」聞悉老人「我有份打」的言論，即為老人解圍，着老人盡快離開，「阿叔，你返屋企先，暴動呀呢單嘢，你唔好行過嚟，快啲走。」「華記」隨後再稱：「可能佢飲咗啲酒，啱啱訓醒，牙都未刷！暴動呀大佬，（老人）你想死呀？可能夢遊，大家唔好當真。」

楊官華上月與鄧懷琛太太等人召開記者會，鄧太在記者會中多次落淚，情緒激動，「今日心情沉重。先生只是小村民小商人，愛護自己家園，保衛自己的村莊。」又指，當晚有玻璃樽飛入燒烤場，她丈夫才去西鐵站觀察。

楊官華認為法庭判刑過重，「我唔知佢喺上面有冇打交，當佢有打交，都唔係判七年。」楊在未提供任何證據的情況下稱，「法官是『黃官』，希望『國安法』和廉政公署，查吓這個法官有無收錢。有理由相信法官可能受到壓力，或者一些利益，而裁決不公。」他又稱，希望林鄭月娥主持公道，惟林鄭月娥多次表示，尊重司法獨立。

司法機構當時稱，不評論個別案件，但強調任何試圖向法官或司法機構職員施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。